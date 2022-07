francesco-totti-e-noemi-bocchi-convivono?-spunta-la-clamorosa-indiscrezione

Noemi Bocchi e l’ex calciatore sono andati a vivere insieme? L’ultimo gossip

Dal momento in cui Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono separati ufficialmente i gossip sulla loro vita privata si sprecano. E proprio in queste ultime ore la fanpage instagram thepipol_gossip ha svelato un nuovo retroscena sulla vita dell’ex calciatore. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dalla suddetta fanpage quest’ultimo e la nuova fiamma pare siano andati già a convivere:

“Francesco è andato via di casa…Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna…”

Insomma ormai pare che i due stiano facendo davvero le cose sul serio, altro che flirt estivo come molti hanno insinuato sui social.

Francesco Totti in vacanza con i figli: c’è un patto con l’ex moglie? Il clamoroso retroscena

Successivamente la fanpage instagram thepipol_gossip ha rivelato che adesso toccherebbe all’ex calciatore della As Roma andare in vacanza con i suoi figli dopo essere andati in Tanzania con la madre. Tuttavia pare che gli ex coniugi abbiano fatto un patto. Di cosa si tratta? Sembra che l’uomo, sulla cui rottura con Ilary Blasi anche Alvin ha rotto il silenzio, possa andare in vacanza con i figli a patto che Noemi Bocchi stia a casa:

“Adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro…”

Pare ci voglia ancora del tempo prima di fare le presentazioni ufficiali, almeno in base ai rumor raccolti dalla suddetta pagina instagram: “Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo….”

Ilary Blasi sta ancora soffrendo dopo la rottura con l’ex marito? L’indiscrezione

La fanpage instagram thepipol_gossip ha poi colto la palla al balzo per rivelare che la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi pare stia ancora soffrendo molto per la rottura con Francesco Totti, anche se ha deciso di andare avanti con la sua vita senza voltarsi indietro: “La ferita è aperta e fa malissimo…” Quest’ultima si è comunque mostrata su instagram davvero in forma in questi ultimi giorni, tanto che i suoi selfie sono diventati in pochissime ore virali. Anche quest’ultima troverà presto l’amore?

