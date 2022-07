Francesco Totti e Noemi Bocchi: spunta il primo bacio, ma non è come sembra…

Noemi Bocchi e l’ex calciatore vengono allo scoperto? L’ultimo gossip

Dal momento in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato ufficialmente di aver deciso di separarsi ne sono state dette di tutti i colori. Gli ultimi gossip hanno riportato che quest’ultimo pare abbia già voltato pagina con un’altra donna, il cui nome è Noemi. Sarà vero? I pettegolezzi si rincorrono, ma al momento i diretti interessati non hanno confermato. In queste ultime ore questa donna è finita sotto i riflettori anche per un altro motivo. Quale? E’ spuntato un presunto suo profilo instagram in cui è stata postata una foto di un loro bacio. E un po’ tutti hanno pensato che i due fossero venuti allo scoperto una volta per tutte. Purtroppo però la verità è ben diversa.

Francesco Totti, spunta la foto di un bacio con la sua presunta nuova fiamma: fake news!

Il presunto nuovo profilo di Noemi Bocchi spuntato su instagram in queste ultime ore perchè l’altro gliel’avrebbero hackerata è assolutamente falso. Difatti qualcuno ha giocato su questo gossip traendo in inganno molti giornali e utente sui social. Non è finita qua perchè nella foto pubblicata in questo profilo l’ex calciatore non è impegnato a baciare la presunta nuova fiamma, visto che la bionda non è altro che la ex moglie Ilary Blasi, la quale è sempre al centro del gossip. La medesima immagine è possibile ritrovarla nel profilo instagram dell’ex calciatore ed è risalente a 4 anni fa. Quindi al momento nessun bacio ufficiale tra lo sportivo e Noemi.

Ilary Blasi e l’ex compagno si separano: l’opinione di Lory Del Santo

Anche l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha voluto esprimere una sua opinione sulla clamorosa rottura tra Francesco Totti e la conduttrice. E l’ex concorrente ospite della trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Micheli su Radio Radio non ha nascosto di non essere rimasta particolarmente sorpresa nel momento in cui ha saputo della loro separazione, visto che dopo ben 17 anni di matrimonio (e 20 insieme) può starci che qualcosa si possa essere inceppato:

“Dopo 17 anni può incepparsi…Ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie…Fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine…”

Saranno più felici separati?

L’articolo Francesco Totti e Noemi Bocchi: spunta il primo bacio, ma non è come sembra… sembra essere il primo su LaNostraTv.