Francesco Totti, fuori di sè smentisce la crisi con Ilary e poi ai fotografi dice: “Fateci passare che dobbiamo andare …”

Da diversi giorni ormai si parla di una possibile crisi o meglio separazione per una delle coppie più amate della televisione italiana. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi, i quali stanno insieme ormai da tantissimi anni ed esattamente sono sposati da 17 lunghi anni. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia mettendo al mondo tre figli ovvero Chanel, Christian ed Isabel. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che si sia diffusa una notizia che sta prendendo sempre più piede riguardo una presunta crisi e separazione tra i due. Si parlerebbe addirittura di una ipotetica nuova fiamma per l’ex capitano della Roma. Ma come stanno davvero le cose?

Francesco Totti e Ilary Blasi prossimi alla separazione?

Come già abbiamo avuto modo di vedere, in questi giorni si parla di una possibile crisi tra Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. Si tratta soltanto di una indiscrezione al momento. Qualcosa, in realtà, è accaduto nella serata di ieri quando Francesco ha pubblicato delle storie smentendo in qualche modo questa notizia, senza però andare troppo nel dettaglio. Ed ancora la moglie Ilary Blasi sempre nella serata di ieri sembra aver pubblicato delle storie in cui si è mostrata a cena insieme ai suoi figli ed anche insieme a Francesco Totti. Che sia stato un modo per smentire questa crisi di cui tanto si parla?

Francesco Totti smentisce la crisi

Francesco Totti, all’uscita dal ristorante dove ha cenato con la moglie e i suoi tre figli ha scherzato con i fotografi e per i tanti flash ha detto: Già non ci vedo, se poi fate così…”.

Ilary, invece, è andata velocemente via insieme alla figlia Chanel. Poi una signora ha detto a Totti che lo voleva a cena nel suo ristorante e lui ha risposto “Vengo se non paghiamo”. Poi a proposito del bacio tra la Blasi e la Hunziker, Totti ha detto ai giornalisti: “Sono vent’anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne”. Quando poi i fotografi si sono avvicinati molto alla sua macchina lui ha scherzato con loro: “Attenti, che non ho l’assicurazione”.

Infine, prima di andare via, ha detto: “Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”.