francesco-totti-ha-tradito-ilary-blasi:-“quella-notte-quando-lei-era-assente…”.-fan-spiazzati

La verità sul tradimento del calciatore, rivelata molto tempo dopo.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più conosciute e amate dal pubblico italiano. La conduttrice e il calciatore, bandiera della Roma, si sono sposati nel 2005 e nel corso del matrimonio hanno avuto tre figli, Cristian che oggi ha 15 anni, Chanel che ne ha 14 e la piccola Isabel di 5.

Il caso risale proprio a quando Ilary era incinta di Cristian, infatti venne a sapere del tradimento del marito, sbandierato dalla soubrette Flavia Vento che più volte aveva affermato di aver trascorso una notte di passione con il calciatore.

Nonostante la notizia che avrebbe potuto mettere in crisi la coppia, la Blasi ha creduto alle parole del marito che ha sempre negato ogni suo coinvolgimento.

La verità dopo anni di silenzi è venuta a galla, grazie anche alle parole del Capitano, che ha dedicato un passo della sua biografia all’accaduto.

Infatti Totti ha raccontato l’incontro dichiarando:

” Ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare”.