francesco-totti-in-lacrime-per-colpa-di-noemi-bocchi,-cosa-ha-fatto-la-donna-alle-sue-spalle.-la-reazione-di-ilary

Noemi Bocchi ha organizzato una sorpresa per il compleanno di Francesco Totti che lo ha fatto commuovere. Pochi giorni fa è stato il compleanno dell’ex campione della Roma che sicuramente sta attraversando un periodo difficile. Così come è stato sotto l’occhio dei riflettori nei momenti felici, allo stesso modo lo è nei momenti tristi. Il suo matrimonio con Ilary Blasi riscosse un grande clamore venti anni fa, al punto che venne ripreso dalle telecamere in favore del pubblico italiano. Ma adesso anche il suo divorzio sta riscuotendo lo stesso successo, se non di più.

Soprattutto dal momento che i pettegolezzi sono nati ancor prima l’annuncio da parte della coppia. In molti avevano già notato l’avvicinamento tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. E solo successivamente l’uomo ha annunciato la sua separazione da Ilary Blasi. Questo lo ha sottoposto a molti giudizi da parte delle persone, al punto che l’uomo ha sentito il bisogno di andarsi a riscattare con una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Qui ha cercato di reintegrare la sua immagine, a discapito però di quella che è stata la sua compagna di vita e che è la madre dei suoi figli.

Francesco Totti infatti ha raccontato che è stata Ilary Blasi a tradirlo per primo e a fargli diversi dispetti come quello di rubargli tutti i rolex. Non solo, più volte l’uomo ha lamentato il fatto di essersi sentito abbandonato da sua moglie, nel difficile periodo in cui ha lasciato la Roma. Al contrario, sembra che Noemi Bocchi corrisponda perfettamente a quello che l’ex campione desidera per la sua vecchiaia. Mentre la presentatrice è molto presa dalla sua carriera e dai suoi presupposti amanti, la sua nuova compagna gli sta vicino e gli dimostra tutto il suo amore, senza fargli mancare nulla.

Così, mentre Ilary Blasi faceva avanti e indietro tra Milano e Roma per presentare L’Isola dei Famosi, Noemi Bocchi si godeva suo marito e lo avvicinava sempre di più a se. I primi mesi, ovviamente, la donna ha dovuto vivere nell’ombra. Ma adesso finalmente non deve più nascondere la sua storia d’amore con Francesco Totti. per non esponendosi mai in prima persona la signora è ben consapevole del fatto che tutti i riflettori sono puntati su di loro. E che la sorpresa organizzata per il compleanno del calciatore non sarebbe rimasta una questione privata, ma sarebbe diventata di dominio pubblico.

Noemi Bocchi ha organizzato una festa tra gli amici più cari e i familiari di Francesco Totti per festeggiare il suo compleanno. Presenti all’evento erano anche i figli di lei e di lui. La donna è chiaramente entrata a tutti gli effetti nella vita dell’ex campione della Roma: conosce tutte le persone che gli stanno vicine e ha un rapporto diretto con i suoi figli. La cosa sicuramente non farà piacere a Ilary Blasi, che dal suo canto è ancora da sola. Intanto, lo sguardo emozionato e la commozione di lui dicono molto su quanto sia felice della sua nuova relazione che sembra prendere una piega sempre più seria.

