francesco-totti-lascia-roma-dopo-i-gossip:-ecco-dove-si-trova-e-con-chi

Ilary Blasi, l’ex marito è fuggito da Roma: arriva l’ultimo gossip

E’ iniziata una nuova settimana, ed ecco arrivare un’altra indiscrezione su Francesco Totti. Difatti quest’ultimo continua ad essere al centro del gossip dopo la recente separazione dall’ex moglie. Cos’è successo stavolta? Il portale Dagospia.it ha rivelato che il popolare ex calciatore e capitano della As Roma pare abbia lasciato la città capitolina per andare alle Terme dei Papi di Viterbo:

“Sempre più ai confini della realtà la telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi…Al momento è alle Terme dei Papi di Viterbo…”

Non è dato sapere il motivo per cui si è recato là, anche se forse potrebbe essere alla ricerca di un po’ di tranquillità staccando la spina.

Francesco Totti alle Terme dei Papi di Viterbo: chi c’è insieme a lui?

Ovviamente in tanti si staranno chiedendo con chi è l’ex marito di Ilary Blasi alle Terme dei Papi di Viterbo. In base alle indiscrezione raccolte dal portale Dagospia.it pare che l’ex calciatore della As Roma, il quale è sempre al centro del gossip, starebbe insieme ad un suo amico senza la sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi:

“In ogni caso non lo troverete a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia…E’ alle Terme dei Papi di Viterbo con un amico…”

Insomma l’ex calciatore pare abbia voluto trascorrere questi giorni senza la sua fiamma cercando di stare lontano il più possibile dai riflettori del gossip.

La popolare conduttrice dopo la rottura da Francesco Totti: perchè è presente come non mai sui social?

Mai come in questo periodo Ilary Blasi è così tanto attiva sui social. Difatti quest’ultima non fa altro che pubblicare foto e video delle sue vacanze mostrandosi molto tranquilla e serena, nonostante si sia appena separata dal marito Francesco Totti dopo 20 anni insieme, di cui 17 da sposati. A tal proposito alcuni amici hanno confessato al settimanale Di Più il motivo per cui si mostrerebbe così tanto sui social:

“Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato…Non vorrebbe mai apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito…”

Sarà davvero questo il motivo per cui ultimamente è così tanto presente sui social?

