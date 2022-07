francesco-totti-non-ha-rimpianti-su-ilary-blasi:-“penso-di-averle-dato-tutto”

Ilary Blasi, l’ex marito lo rivela per la prima volta: “Non ho rimpianti”

Continuano a circolare gossip di tutti i tipi sulla rottura tra Francesco Totti e la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi. Difatti i due, dopo aver passato 20 anni insieme e aver fatto 3 figli, hanno deciso di comune accordo di separarsi. Il motivo? Non è dato saperlo con certezza. ma il magazine Chi ha rivelato che la presentatrice avrebbe scoperto una relazione clandestina del suo ex con Noemi Bocchi. Per tale ragione avrebbe deciso di troncare. Sarà così? Chissà, intanto il quotidiano Il Corriere della sera, in virtù degli ultimi gossip, ha contattato nuovamente l’amico dell’ex calciatore per sapere qualche informazione in più. In questa circostanza l’uomo ha rivelato di aver recentemente parlato con l’ex capitano della Roma, che gli avrebbe confidato quanto segue:

“Mi ha detto: ‘Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me ed a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo…E sono in pace con me stesso…’”

Francesco Totti, la ex moglie e Noemi Bocchi a cena nello stesso ristorante: parla l’amico di lui

Ieri il sito web Dagospia.it e il settimanale Oggi hanno pubblicato delle foto del popolare ex calciatore della As Roma con Ilary Blasi in un noto ristorante a Roma. Con loro, come mostrato dalle immagini, c’era pure Noemi (la presunta nuova fiamma dell’ex calciatore). E ovviamente l’ipotesi è che la presenza di quest’ultima non fosse così casuale. Il Corriere della sera ha voluto fare chiarezza anche su questa faccenda chiedendo all’amico di Totti, Alex Nuccetelli, di questi ultimi sviluppi. Quest’ultimo però ha rivelato di non saperne granchè:

“Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh…”

L’uomo non ha poi nascosto che la presunta nuova fiamma dell’ex marito della Blasi, che pare essere pronta a rompere il silenzio in Tv, è comunque una bellissima donna: “Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti…”

Ilary Blasi e la rottura con l’ex marito, Alex Nuccetelli non se ne fa una ragione: “Non so come si siano ridotti così”

L’amico di Francesco Totti ha poi concluso questo suo intervento su Il Corriere della sera non nascondendo tutto il suo stupore per la rottura tra i due, anche perchè ha sempre pensato che il loro amore fosse destinato a durare per sempre: “Io non so proprio come si siano ridotti così…” Successivamente Nuccetelli ha dichiarato che forse la causa della rottura potrebbe essere riconducibile al fatto che la conduttrice nell’ultimo periodo pare fosse poco serena e lui avrebbe quindi iniziato a guardarsi intorno: “Forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo…Le tentazioni ci stanno…” L’uomo ha comunque escluso che l’ex capitano della Roma sia mai stato un donnaiolo: “Ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary…”

