francesco-totti,-nuovo-colpo-di-scena:-raggiunge-ilary-blasi-in-tanzania?

Francesco Totti raggiunge la sua ex moglie in Tanzania? Spunta un video sui social

Ormai è da dieci giorni che non si fa altro che parlare della rottura tra Ilary Blasi e il popolare ex calciatore della As Roma. E se sui giornali e sul web ne sono state scritte e dette di ogni, i diretti interessati si sono limitati a dare l’ufficialità della loro separazione tramite due semplici comunicati stampa. Si segnala inoltre che proprio il giorno dopo la popolare conduttrice con i suoi figli sono volati in Tanzania, forse per stare lontani dal gossip. Finita qua? Nemmeno per idea perchè come segnalato da 361 Magazine in queste ultime ore è stato pubblicato sul popolare social TikTok un video in cui si vede lo sportivo prendere un aereo. Nella didascalia di questo video è stato scritto che quest’ultimo starebbe raggiungendo la ex moglie e i suoi figli: “Francesco Totti raggiunge Ilary Blasi in Tanzania…” Sarà vero?

Ilary Blasi e la sua vacanza in Tanzania: è stata sorpresa a cena fuori con amici e i figli

In queste ultime ore si fa inoltre presente che la fanpage instagram thepipol_gossip ha pubblicato un video in cui l’ex moglie di Francesco Totti, il cui documentario sulla sua vita andrà in onda presto su Rai1, è stata sorpresa a cena con i suoi figli ed altri amici in uno dei ristoranti in Tanzania. In questa occasione la suddetta fanpage ha fatto notare che la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi è sembrata essere particolarmente rilassata, tanto da giocare spensierata con la piccola Isabel:

“Serata tranquilla per la conduttrice, qualche chiacchiera con gli amici con cui sta trascorrendo le vacanze e con gli altri due figli Christian e Chanel…”

Insomma pare che la decisione di stare lontana dai riflettori del gossip sia stata assolutamente azzeccata.

La coppia è scoppiata definitivamente: come ha reagito il popolo del web

Si segnala inoltre che poco fa sempre il portale 361 Magazine ha rivelato come ha reagito il mondo del web nel momento in cui è stato annunciato ufficialmente la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A quanto pare la loro separazione è stata citata sul web ben 10 milioni di volte. L’evento è stato commentassimo soprattutto nel Lazio. Se poi si va su google a cercare ‘Totti’ i risultati arrivano a toccare 4,5 milioni. Insomma la cassa di risonanza su questo evento è stata davvero forte.

