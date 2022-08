Francesco Totti presto papà grazie a Noemi Bocchi? L’ultima clamorosa bomba

Noemi Bocchi ed il famoso ex calciatore presto genitori? L’ultimo inaspettato gossip

Giorno nuovo e nuovo gossip su Francesco Totti e la sua presunta nuova fiamma. Questa volta cos’è successo? Il quotidiano Il Corriere della sera è venuto a conoscenza di un retroscena, che se confermato avrebbe davvero del clamoroso. In pratica il giornale ha rivelato stamattina che la donna pare stia aspettando un figlio dall’ex capitano della As Roma:

“Pare che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino…Nessuno osa dirlo, ma questo è un gossip che sta agitando tutta la Capitale…”

Sarà vero? Chissà, intanto l’ex marito di Ilary Blasi continua a preferire restare in silenzio su tutti questi pettegolezzi, anche se rumor hanno riportato che sembra essere assai infastidito.

Francesco Totti di nuovo papà? Il clamoroso gossip scuote la Capitale

Si segnala inoltre che la fanpage instagram thepipol_gossip ha colto la palla al balzo per svelare un altro retroscena sull’ex calciatore. Di cosa si tratta? La suddetta fanpage ha rivelato che qualora questo nuovo gossip inerente al fatto che Noemi Bocchi aspetterebbe un figlio dall’ex calciatore fosse vero potrebbe aver indotto Ilary Blasi ad accelerare le pratiche per la separazione:

“Se fosse vero, ciò spiegato il celere motivo legato all’uscita dei comunicati di Totti e la Blasi in cui annunciavano, separatamente, la fine della loro storia…”

Come andrà a finire tutta questa faccenda?

Ilary Blasi e la confessione del suo collega: “L’ho trovata bene”

In attesa di scoprire se tutta questa faccenda sia vera o meno, Alfonso Signorini ha incontrato la popolare conduttrice sulle Dolomiti. Difatti quest’ultima ha deciso di passare questi giorni proprio nei suddetti gruppi montuosi per stare lontana il più possibile dal gossip dopo aver rotto definitivamente con Francesco Totti. E proprio lì ha incontrato il conduttore del Grande Fratello Vip, che in un’intervista al quotidiano Il Messaggero ha rivelato quanto segue: “L’ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo…” E sul motivo per cui la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha scelto proprio la montagna per passare tranquilla questi giorni, il direttore del magazine Chi non ha mostrato di avere il minimo dubbio: “Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile…”

