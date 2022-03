Francesco Totti va allo stadio e dietro di lui c’è di nuovo Noemi …

Da diversi giorni ormai si parla di questa ipotetica crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si era detto che la coppia più famosa e tra le più longeve del mondo dello spettacolo fosse in piena crisi e addirittura vicini alla separazione.

Crisi Francesco Totti e Ilary Blasi, come stanno davvero le cose?

Entrambi hanno fatto di tutto per smentire queste voci ma ciò nonostante si continua a presumere che tra di loro le cose non vadano affatto bene. Sì è anche parlato di una presunta amante di Francesco Totti e si è anche fatto il nome di questa misteriosa donna, ovvero Noemi. Nonostante quindi si sia cercato in tutti i modi di smentire questa notizia, adesso però il gossip sta nuovamente impazzando dopo che Noemi è stata avvistata proprio nella giornata di sabato 5 marzo all’Olimpico di Roma. Ma cosa c’è davvero tra i due?

Totti e Noemi avvistati allo Stadio Olimpico di Roma, il gossip impazza

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra proprio che Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere al centro del gossip per questa loro presunta crisi. Francesco nella giornata di sabato 5 marzo è stato avvistato all’Olimpico intorno alle ore 18 in occasione della partita di serie A Roma – Atalanta. Pare che l’ ex capitano della Roma fosse in compagnia del figlio Cristian. Il caso ha voluto che allo stesso posto, ci fosse anche lei Noemi in compagnia di alcune amiche. A lanciare questa notizia è stato il portale Dagospia che pare abbia lanciato questa bomba che ha ulteriormente posto dei dubbi sull’attuale situazione tra marito e moglie.

Cala il silenzio sulla coppia, Francesco e Ilary si chiudono nel silenzio

Intanto su questa ipotetica crisi è letteralmente calato il silenzio. Francesco e Ilary, infatti non hanno più parlato e non hanno neppure più cercato di smentire le notizie riguardanti questa ipotetica crisi. L’ultimo tentativo di cercare di smentire questa crisi risale allo scorso sabato, quando Ilary ha postato sui social una Instagram stories, facendo ben notare di essere seduta sul divano in compagnia del marito, pronti a guardare una puntata di C’è posta per te. Proprio in quella occasione, tra l’altro, Totti era l’ospite speciale del programma condotto da Maria De Filippi.