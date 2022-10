Francesco Totti vince la partita e fa una dedica a Noemi, Ilary risponde così

Francesco Totti ha deciso di dimenticare i suoi problemi sul campo di calcio, ma questa volta la sua vittoria è dedicata a Noemi Bocchi, la nuova donna della sua vita. Per tantissimi anni lo abbiamo visto giocare nella Roma, sempre fedele e innamoratissimo alla sua Ilary Blasi. Anche chi non è appassionato di calcio ricorda la maglietta ‘Sei unica’, con la quale decideva di dedicare i suoi goal alla moglie. Per questo, vederlo oggi disputare una partita e poi chiamare un’altra, ci lascia con l’amaro in bocca. Così come ci dispiace che questa storia d’amore si sia trasformata in una vera e propria guerra.

Francesco Totti ha appena disputato la prima partita della Serie A di calcio a otto. Nonostante l’età avanzata, l’uomo si è mostrato in splendida forma e soprattutto ha dimostrato che il suo rapporto con il pallone è ancora dei migliori. Il calciatore ha dedicato la sua vita intera a questo sport e soprattutto ha sempre deciso di restare nella squadra della sua città, nonostante le moltissime e generosissime proposte ricevute nel corso della sua carriera. Una decisione che lo ha reso tra i più popolari e famosi al mondo. Un mondo governato dai soldi in cui c’è un uomo che preferisce la gloria.

E’ stato soprannominato il gladiatore ed è amatissimo in Italia. Per questo oggi Francesco Totti sembra tanto preoccupato dal fatto che l’opinione pubblica nei suoi confronti possa cambiare a causa del suo divorzio con Ilary Blasi. Del resto gli anni della gloria sono terminati e sappiamo benissimo che gli stessi che fino a un giorno fa ti idolatravano possono tranquillamente voltarti le spalle. Come è successo a Diego Armando Maradona in passato può accadere anche all’ex campione della Roma. Così, l’uomo ha deciso di intervenire pubblicamente e di accusare la ex moglie di averlo tradito per primo.

Un evidente tentativo di recuperare la sua immagine, nonostante sia proprio lui oggi a trascorrere le sue giornate con una nuova compagna. Tornando alla partita che ha disputato, Francesco Totti ha scelto di avere al suo fianco in squadra Davide Moscardelli, ex calciatore del Bologna. I due hanno dimostrato di essere una buona squadra. Il primo goal lo aveva segnato l’ex marito di Ilary Blasi, dopo i primi quindici minuti di partita. Successivamente, sempre lui aveva dato un buon assist al collega, che aveva segnato il secondo goal, determinando un bel vantaggio sugli avversari.

Dopo, però, c’è stata la rimonta dell’ospite e la partita si stava concludendo con un 2-2. Ma proprio Moscardelli, a pochi minuti dalla fine, raccoglie un pallone quasi sulla linea di fondo e lo serve indietro a Francesco Totti. L’ex campione della Roma non si fa sfuggire l’occasione e scaglia un destro potentissimo che determina la vittoria della squadra. La Totti Soccer Weese si aggiudica i primi tre punti del campionato. Francesco esce dal campo tra gli applausi del pubblico e gli abbracci degli amici. La maglietta Sei unica non c’è più, al suo posto l’uomo tira fuori il telefono e chiama Noemi Bocchi. Intanto Ilary si fa una storia davanti a un negozio di Rolex facendo un gesto truffaldino. Insomma ancora un botta e risposta tra i due che sembra non finire più.

Francesco Totti vince la partita e fa una dedica a Noemi, Ilary risponde così scritto su Più Donna da Maria Costanzo.