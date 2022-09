Francesco Totti vuole fare pace con Ilary: “Sono pentito, ecco perché ho detto quelle cose”

Francesco Totti sta pensando di ritrattare alcune delle dichiarazioni fatte nel corso dell’intervista bomba a Il corriere della sera. Questo è quello che afferma Oggi, secondo cui l’ex calciatore non vorrebbe incorrere in una escalation. Il divorzio tra lui e Ilary Blasi infatti sembra stia per diventare una vera e propria guerra. Ricordiamo quando sono comparse le prime voci riguardo una loro crisi di coppia. All’epoca l’uomo girò un video sui social in cui chiese di interrompere la divulgazione del gossip, soprattutto per non fare del male ai tre figli nati da questo lungo amore.

A distanza di tempo, però, sembra che a Francesco Totti del benessere dei figli non interessi poi molto. Il desiderio di attaccare e di rovinare l’immagine della sua ex moglie agli occhi degli italiani ha superato la voglia di tutelare i giovani dalle conseguenze di questa separazione. Già deve essere molto difficile vedere sui giornali le fotografie di tuo padre insieme a un’altra donna. Figuriamoci se poi tuo padre decide di accusare tua madre di averlo tradito per prima, su un giornale nazionale. Insomma, che l’ex campione della Roma non sia mai stato una cima è risaputo, ma adesso sembra che anche a chi lo segue legalmente non interessi molto la sua immagine.

L’unica cosa che sembra essere importante sono i soldi e i rolex che Ilary Blasi gli avrebbe rubato, sempre a detta della sua famosa intervista. Francesco Totti e la sua ex moglie potranno anche avere avuto delle relazioni fuori dal matrimonio, ma la pura e semplice verità è che il primo ad essere stato beccato è stato lui. E’ risaputo che oggi l’uomo ha una relazione con Noemi Bocchi, conosciuta sui campi di padel. E a quanto pare non si è trattenuto dal coinvolgere anche i suoi figli in questa nuova storia d’amore. A quel che si dice la piccola di casa ha raccontato alla madre di aver giocato coi figli di questa donna.

Ricapitolando, Francesco Totti tradisce Ilary Blasi, viene scoperto, comincia il divorzio. Afferma di voler tutelare i suoi bambini, poi tenta di far passare la loro madre come una ladra e una poco di buono. Se non che lei, dal suo canto, si chiude in un silenzio pericoloso. Un silenzio carico di aspettative, che tutti siamo certi porterà a qualcosa di grande. Un silenzio che deve aver spaventato lo stesso ex calciatore, dal momento che a quanto pare ha deciso di ritrattare. E speriamo che lo faccia, perché già l’intervista di per se è una grande brutta figura, ma possiamo ancora perdonarlo grazie al suo passato da eroe.

Francesco Totti è stato l’immagine della Roma e l’immagine dell’uomo che non vuole abbandonare il suo ideale per denaro, e ha tenuto questa linea fino alla fine, diventando un vero eroe dei giorni moderni. E’ una delusione vedere che decide di voltare le spalle alla sua famiglia forse per concedere meno soldi alla sua ex moglie. E’ degradante vedere che la accusa di aver fatto una vacanza in Africa a sue spese. Ma non dimentichiamo quello che è stato e quello che ha rappresentato. Una retromarcia sarebbe sicuramente un passo per non distruggere completamente una famiglia in cui ci sono bambini ancora piccoli.

Francesco Totti vuole fare pace con Ilary: “Sono pentito, ecco perché ho detto quelle cose” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.