Francesco Venditti: “Mia figlia si è innamorata di un’amica”, il racconto a Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri della trasmissione di Rai Uno.

Francesco Venditti: “Mia figlia si è innamorata di un’amica”, il racconto a Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri della trasmissione di Rai Uno. (Fonte Raiplay)

Ieri, venerdì 28 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Ospite della trasmissione di Rai Uno, condotta da Serena Bortone, Francesco Venditti, l’unico figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo. Durante l’intervista, l’attore si racconta a 360 gradi, parlando dei suoi genitori ma anche dei suoi quattro figli, Alice, Tommaso, Mia e Leonardo. I primi due sono nati dal primo matrimonio con Alexandra La Capria, quando aveva solo 24 anni, mentre i piccoli dalle seconde nozze con Cristina Congiunti. Tra i tanti racconti, Francesco ha parlato anche della relazione tra la figlia Alice e quella che era una sua amica, Alice.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Francesco Venditti: “Mia figlia si è innamorata di un’amica, ora è una figlia acquisita”

“Credo che l’unica cosa che un genitore possa fare, dall’altro, è continuare a far sbagliare i propri figli.” Queste le parole di Francesco Venditti, nell’intervista di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Definitosi un papà presente ma mai invadente, l’attore spiega il suo rapporto con i suoi quattro figli. In particolare, Francesco ha raccontato come ha conosciuto Serena, la fidanzata della sua primogenita Alice. “È stata una storia abbastanza complicata. Mia figlia era fidanzata con un ragazzo, per quattro anni ed io e Cristina dicevamo guarda che tu ti stai innamorando di una tua amica. E lei diceva no, no. Invece poi, dopo un paio di mesi, si è aperta e ce l’ha detto lei. Ma per noi era già assodato che lei avesse fatto un percorso di questo genere. Serena ora è quasi un’altra figlia, una figlia acquisita”.

(Fonte Raiplay)

L’attore prosegue parlando dell’importanza della libertà di amare, raccontando un dolcissimo aneddoto sui suoi figli minori: “A Leonardo e Mia io gli sto insegnando a dire ti amo, portare una parola giusta nell’universo. Se uno porta un po’ di ti amo in giro, sarebbe tutto più bello, più semplice…” Parole bellissime, che hanno emozionato tutti in studio: “Francesco ci fai commuovere, grazie per averci portato un po’ di amore”, conclude la conduttrice.