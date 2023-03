francia-italia,-denis-delespaul:-“lo-sviluppo-sostenibile,-il-nostro-denominatore-comune-per-il-cambiamento”

I dati confermano quello che osservavamo. Nel 2023, per una grande parte degli abitanti del nostro pianeta, il cambiamento climatico non può rimanere solo un dibattito: è ormai una sfida di fronte alla quale l’inazione sarebbe più dannosa dell’azione.

E gli italiani detengono il primato dell’eco-anxiety. Quasi nove persone su dieci intervistate – dall’88% all’84% a seconda delle domande – esprimono il timore di un peggioramento delle loro condizioni di vita, della perdita della biodiversità, dell’aumento di calamità, del flusso dei profughi del clima e di malattie causate dall’inquinamento. È quanto emerge da un sondaggio finanziato da Veolia, il 1° operatore a livello mondiale per la gestione ottimizzata delle risorse idriche, dei rifiuti e dei servizi energetici.

L’indagine statistica, è stata presentata il 6 marzo a Milano, da Maria-Vittoria Pisante, Direttore Strategia e Sviluppo di Siram, filiale italiana di Veolia, che ha aperto i lavori della tavola rotonda organizzata dal Club CSR (Social and Environmental Responsibility) della Camera di Commercio e Industria (CCI) Francia-Italia. Il suo tema: “Come accelerare la transizione ecologica: ruolo e visione delle imprese”.

A introdurre l’incontro, Denis Delespaul, il Presidente de “La Chambre”, come la chiamano i suoi habitués, che ha sottolineato la “responsabilità politica delle imprese”, “politica” nel significato originario del termine “polis”, ha chiarito. “Il tempo delle parole e del greenwashing è finito, dobbiamo passare all’azione concreta, noi aziende e, al nostro fianco, i cittadini”, ha detto Delespaul.

Sotto la sua guida, la Chambre France Italie, fondata nel 1885, nel 2017 è entrata in una nuova era.

Al suo arrivo viene creato in primis un club, Inspiring Women, destinato a “sostenere lo sviluppo di nuovi talenti, quelli femminili” in linea con l’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sull’uguaglianza di genere. Dal coaching al mentoring, Inspiring Women ha intrapreso una nuova stagione per la valorizzazione delle donne, in un Paese come l’Italia, classificato al 63° posto nel mondo quando si parla di disuguaglianza di genere. Tra i 146 Paesi esaminati, risulta molto indietro rispetto alla Francia (15°) o alla Spagna (17°).

“Naturalmente – ricorda Denis Delespaul, da oltre 30 anni a Milano, fondatore e Presidente di BNP Paribas Leasing Solutions – il nostro obiettivo primario, oltre ai servizi alle imprese francesi che intendono insediarsi in Italia, è la creazione di un valore aggiunto, o di business, se preferiamo, tra i nostri due Paesi, che sono l’uno per l’altro, partner economici essenziali e complementari. Un business che sia innanzitutto responsabile e sostenibile: non smetto mai di ripeterlo. Vogliamo dunque supportare un’economia basata su strategie di business innovative e sostenibili con una visione a lungo termine, capace di generare effetti positivi nell’immediato e nel futuro ma anche in grado di operare nel rispetto dell’ambiente. Per raggiungere questo obiettivo, con il mio team guidato da Cécile Bourland (AD del CCI-FI), ci avvaliamo di azioni concrete, in tempi che altrove, istituzioni simili alla nostra preferiscono attenersi solo alla forma”.

Questo sviluppo sostenibile, sia sociale che ambientale, è il comune denominatore tra Francia e Italia, in un rapporto ormai istituzionalizzato dal Trattato del Quirinale “entrato in vigore nel febbraio 2023”. Un denominatore che può essere utile anche per “ammorbidire” le relazioni spesso “capricciose” o addirittura “litigiose” tra i due Paesi.

“È per contribuire a migliorare l’immagine della Francia in Italia, su richiesta della ambasciata francese, che abbiamo implementato un nuovo club CSR (Corporate Social Responsibility) sulla responsabilità sociale delle imprese. “Ospitiamo le imprese che intendono costruire un business etico, per noi la responsabilità sociale è un obbligo non solo come principio etico a cui ispirarsi, ma come funzione stessa a cui adempiere. Il Club CSR della Chambre è uno spazio di dialogo e di scambio sui temi legati allo sviluppo sostenibile che vede la partecipazione di 21 grandi gruppi italiani e francesi appartenenti a diversi settori”. Il presidente aggiunge: “Oggi, oltre alle tavole rotonde sui grandi temi comuni, come la transizione ecologica, le nostre 21 aziende riunite nel club della CSR, tra cui i rappresentanti del CAC 40 della Borsa di Parigi, forniscono un sostegno concreto all’azione della Fondazione Foqus, che lavora per l’educazione dei giovani che hanno abbandonato la scuola nei Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, un quartiere difficile”.

Altre azioni sono all’ordine del giorno: incoraggiare gli studenti a interessarsi alle carriere scientifiche e a un utilizzo efficace e sano del web. Oppure offrire un supporto a numerose associazioni locali nella gestione e nella contabilità.

“L’idea iniziale era quella di mettere insieme parte dei budget per lavorare insieme e riuscire a far cooperare differenti grandi gruppi economici attorno a un progetto comune, ciascuno guidato da strategie e politiche di comunicazione distinte, decise e gestite da Parigi. Certo non è stato facile. La curiosità reciproca e gli scambi tra attori locali, qui in Italia, all’interno di questo club, hanno permesso di fare un passo avanti in quello che è senza dubbio l’approccio da seguire per la transizione ecologica: un obiettivo capace di trascendere gli interessi particolari“, ha precisato il numero Uno della Camera di Commercio francese in Italia (CCI France Italie).

Non è un caso che Denis Delespaul, abbia concluso la sua autobiografia (L’eleganza dell’okapi – Guerini Next) con una citazione di Saint-Exupéry: “Il più bel lavoro del mondo è riunire gli uomini”. La grandezza di una professione è soprattutto quella di unire gli uomini; c’è solo un vero lusso ed è quello delle relazioni umane. Il più bello non significa il più facile o il meno ambizioso. Proprio come la transizione ecologica che tutti auspicano.

Un altro club completa il puzzle “innovativo” della CCI-FI. È dedicato proprio all’innovazione e alle startup con l’obiettivo di collegarle a grandi aziende ed enti di finanziamento pubblico, la BPI (Public Investment Bank),da parte francese, e la Cdp (Cassa Depositi e prestiti) da parte italiana, due attori al centro del Trattato del Quirinale. Saranno protagonisti a novembre al termine della Milano Digital Week in occasione della seconda edizione del Grand Prix des Startups dedicato all’innovazione responsabile organizzato dal CCI con il Comune di Milano.

E sotto la regia di Denis Delespaul, showrunner nonché showman della relazione tra Francia e Italia, a giugno a Roma a Palazzo Farnese si svolgerà la seconda edizione de “Le Farnèse d’Or”, prestigiosa onorificenza consegnata a personalità eccellenti del mondo istituzionale, politico, economico e culturale. Il Farnese d’Oro è un simbolo della cooperazione tra l’Italia e la Francia che si ripeterà ogni anno come per il Festival di Cannes la Palma d’oro o il Leone d’oro per Venezia. E nello spirito di Denis Delespaul questi eventi che mostrano il savoir fair, creano anche una dinamica positiva che dà la spinta per promuovere l’innovazione e la transizione ecologica. “Solo attraverso una visione condivisa, azioni concrete e coordinate sarà possibile promuovere un’economia sostenibile”.

L’articolo Francia-Italia, Denis Delespaul: “Lo sviluppo sostenibile, il nostro denominatore comune per il cambiamento” proviene da The Map Report.

