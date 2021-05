franco-battiato-insultato-da-michela-murgia,-il-web-si-rivolta

Franco Battiato è stato uno dei più importanti cantautori della musica italiana. Come tutti sappiamo, purtroppo nei giorni scorsi il cantautore è venuto a mancare e la notizia della sua morte all’età di 76 anni, ha lasciato tutti senza parole. Da parecchio tempo ormai il cantautore si era ritirato dalle scene musicali e dal mondo dello spettacolo, per via di una brutta malattia. Il cantautore si era ritirato nella sua casa in Sicilia, a Milo dove poi è deceduto.

Franco Battiato la sua morte è stato un duro colpo per tutti quanti

In questi giorni tanti sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio e soprattutto salutare Franco Battiato attraverso tanti messaggi apparsi sui vari social network. Eppure, proprio in questi giorni risuonano ancora le parole piuttosto stonate espresse circa un anno fa da Michela Murgia la nota scrittrice.

Le parole “stonate” della scrittrice Michela Murgia su Battiato

Quest’ultima proprio lo scorso anno in tempi di lockdown, ad aprile, pare che durante una videochat con la scrittrice Chiara Valerio avesse rilasciato delle dichiarazioni piuttosto sconcertanti riguardo proprio le qualità artistiche di Franco Battiato. «Battiato è considerato un autore intellettuale e invece tu ti vai a fare l’analisi dei suoi testi e sono delle m…….e assolute». Sono state queste alcune delle dichiarazioni rilasciate in quell’occasione dalla Murgia, nel corso di una videochiamata fatta insieme ad un’altra scrittrice. Michela Murgia avrebbe parlato in questi termini di Franco Battiato ed avrebbe anche espresso dei giudizi sui suoi testi parlando di citazioni su citazioni senza alcun significato reale. In pratica la scrittrice avrebbe dato a Franco Battiato del banale e dell’artista senza alcun spessore. Ha anche definito i suoi testi fragili e senza pregnanza. Insomma, queste parole sembrano aver davvero stonato e soprattutto destato polemiche e tanti sono stati coloro che si sono scagliati contro la scrittrice in questione.

Le polemiche e la stoccata di Vittoria Sgarbi contro la Murgia

Soprattutto a scatenarsi contro la scrittrice sono stati i fan di Battiato che hanno commentato le parole della Murgia sui vari social network. Dopo qualche giorno anche il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi sarebbe sceso in campo per poter difendere il cantautore. «La signora Murgia parla di quello che non sa. Ed è per questo che dovrebbe porgere le sue scuse al poeta Battiato. Uomo sensibile, straordinario, che ci ha dato felicità e poesia, un cantautore intellettuale che ha avuto i rapporti più stretti con l’ultimo filosofo italiano che è stato Manlio Sgalambro. Oggi Battiato va rispettato, non perché è ammalato ma per quello che ci ha dato con le sue canzoni». Queste le parole scritte da Vittorio Sgarbi in seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla scrittrice che, dopo qualche giorno, pare avesse cercato in qualche modo di ritornare sui suoi passi spiegando che sostanzialmente lei ama Battiato, ma che in quell’occasione era costretta a fare la parte della cattiva. Ad ogni modo a distanza di un anno e soprattutto in questi giorni, le parole della scrittrice tornano ancora e fanno ancora più male.