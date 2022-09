Franco Carrisi, il fratello di Albano, Confessa la sua relazione con la Power: “Cosa c’è stato tra noi”

Il fratello di Albano Carrisi ha raccontato di quella volta in cui stava per sposare la sorella di Romina Power. Due fratelli del sud Italia e due sorelle americane che convolano a nozze e vivono la loro vita matrimoniale gli uni accanto agli altri. Era questo il sogno della giovane cantante quando ha proposto un quartetto musicale. Un gruppo che si è formato e che ha riscosso anche molto successo, per il tempo in cui è durato. Ma i piani della bella attrice non sono andati a buon fine, e entrambi i fratelli d’arte hanno preso la loro strada. Prima di capire di non essere compatibili, però, ci sono andati vicino.

Oggi Franco Carrisi ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi e ha raccontato la sua esperienza. Ai tempi di Taca Taca Banda Albano e Romina Power hanno deciso di accompagnarsi sul palco con i loro fratelli. I quattro sono partiti per un tour di tutte le maggiori città italiane e non solo, un tour che il cantante ricorda ancora come una delle esperienze più emozionanti e divertenti della sua intera vita. Non solo per le città visitate e per l’emozione di condividere il palco con il sangue del suo sangue, ma anche per la storia d’amore vissuta con Taryn Power, la sorella della giovane attrice.

Franco Carrisi e la giovane Taryn hanno vissuto la loro storia d’amore nel bel mezzo della loro esperienza come super star. Deve essere stato realmente un sogno, ma per Romina Power sarebbe stato ancora meglio se i due fossero convolati a nozze. Ma il fratello di Albano ha affermato che con la ragazza non c’è mai stato il giusto feeling e che avevano caratteri troppo diversi per pensare a un fidanzamento serio. Probabilmente anche la coppia di Nel sole, se fosse stata più razionale e meno impulsiva, avrebbe compreso l’incompatibilità di due vite troppo diverse.

Romina Power ed Albano Carrisi hanno deciso di vivere il loro amore profondo, mettendo al mondo quattro figli e vivendo insieme un felice periodo di vita coniugale. Finché la cantante non ha avuto l’esigenza di lasciare lo stile di vita del sud Italia e di riprendersi la sua libertà. Albano Carrisi era un marito geloso, con i classici valori dell’uomo del sud, fedele alla famiglia e con la testa sulle spalle. Sua moglie non era altrimenti ed è stato vano cercare di cambiarla. Conosciamo tutti i passato della cantante, pieno di droga, sesso e rock & roll. L’impersonificazione degli anni ’60.

E quando Romina ha scelto di lasciare Albano, lo ha lasciato nello sconforto più totale. Non solo lui, ma anche tutti gli italiani che hanno visto nascere questo amore davanti alle telecamere. Sono passati anni dal loro divorzio, e quando la bella americana ha fatto rientro in Italia ha riacceso le speranze di tutti. I due hanno ripreso a condividere il palco per un periodo e sono apparsi affiatati come sempre, lasciando pensare a un ritorno di fiamma anche dietro le quinte. Ma adesso l'uomo condivide la vita con Loredana Lecciso, e per il momento sembra aver deciso di condividere con lei la vecchiaia. Ma non è detta l'ultima.

