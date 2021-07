franco-oppini-e-la-passione-con-ada-alberti:-“facciamo-l’amore-8-ore-al-giorno”

Franco Oppini eAda Alberti sono sposati dal 2003, ma il loro primo incontro risale ad un paio di anni prima in occasione di una sfilata milanese, quando l’oroscopo avrebbe predetto all’astrologa che avrebbe incontrato l’amore della sua vita. Lei e il padre di Francesco Oppini ed ex marito di Alba Parietti vivono felicemente insieme da 18 anni e tra loro la passione non si è mai spenta. “Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante. Ho capito subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre”, ha fatto sapere l’astrologa.

