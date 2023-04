Françoise Bettencourt Meyers volta à lista dos 10 mais ricos do mundo, ainda como a única mulher

Com uma fortuna estimada em mais de US$ 89,3 bilhões, herdeira da L’Oréal desbancou nomes de bilionários famosos, como Mark Zuckerberg, Michael Dell e Sergey Brin. Francoise Bettencourt Meyers em foto de 2019.

Pool via AP/Ian Langsdon

A mulher mais rica do mundo está, novamente, no grupo dos 10 maiores bilionários da atualidade. Com uma fortuna estimada em US$ 90,1 bilhões, Françoise Bettencourt Meyers — a herdeira da L’Oréal — ocupa a 9ª posição do ranking de bilionários da Forbes depois de uma alta de mais de US$ 2 bilhões em seu patrimônio entre quinta-feira (30) e as primeiras horas desta sexta (31).

A francesa de 69 anos é a atual vice-presidente do conselho da L’Oréal, a maior empresa de cosméticos e beleza do mundo. Ela é filha única e herdeira de Liliane Bettencourt e neta do fundador da companhia, Eugène Paul Louis Schueller.

Foi só em 2017, quando sua mãe faleceu aos 94 anos, que Françoise se tornou a herdeira direta da L’Oréal e passou a ter 33% das ações da companhia. Um ano depois, em 2018, a bilionária apareceu pela primeira vez na lista das mulheres mais ricas do mundo.

Herdeira da L’Oréal é a mulher mais rica do mundo

Reprodução/Instagram L’Oréal Groupe

Desde 2021, Françoise é também a mulher mais rica do mundo, segundo a Forbes. Em 2022, a executiva encerrou o ano na 14ª colocação dos maiores bilionários.

Ela é a segunda francesa na lista dos mais ricos. Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, controladora da marca de luxo Louis Vuitton, ocupa o primeiro posto do ranking, como o homem mais ricos do mundo, com uma fortuna de mais de US$ 220 bilhões.

Saiba quem é e de onde vem a fortuna de Françoise Bettencourt, a mulher mais rica do mundo

Françoise e a L’Oréal

Françoise é membro do conselho da L’Oréal desde 1997. A empresa tem atuação em 130 países, conta com um portfólio de 35 marcas e seus principais mercados são Estados Unidos, França, China, Alemanha e Brasil.

Embora a fortuna da família Bettencourt e da L’Oréal já fossem expressivas antes de Françoise se tornar a herdeira direta, desde 2017, a executiva triplicou seu patrimônio com investimentos que valorizaram os papéis da empresa na bolsa de valores.

Em 2021, segundo dados da Bloomberg, a empresa se recuperou da pandemia graças à oferta diversificada de produtos.

Françoise também é escritora, pianista e filantropa. A executiva também preside a fundação filantrópica da família, que incentiva e participa de projetos na ciência e na arte na França.

Os mais ricos do mundo

Para estar entre as 10 pessoas mais ricas do mundo, Françoise precisou desbancar nomes de bilionários bastante populares, principalmente do ramo da tecnologia.

Apenas para se ter dimensão, o dono da Meta (controladora do Facebook), Mark Zuckerberg, tem um patrimônio estimado em US$ 74,6 bilhões e é, hoje, o 15° mais rico do mundo.

Sergey Brin (um dos fundadores do Google) e Michael Dell (presidente e fundador da Dell) são, respectivamente, o 12° e 23° homens mais ricos do mundo, com fortunas de U$ 84,1 bilhões e US$ 52,5 bilhões, na sequência.

Atualmente, este é o top 10 de maiores bilionários:

Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton, com US$ 225,9 bilhões

Elon Musk, CEO da Tesla, com US$ 196,3 bilhões

Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 125,8 bilhões

Larry Ellison, cofundador da Oracle, com US$ 115,6 bilhões

Bill Gates, fundador da Microsoft, com US$ 109,8 bilhões

Warren Buffett, megainvestidor, com US$ 106,1 bilhões

Michael Bloomberg, fundador da Bloomberg L.P., com US$ 94,5 bilhões

Carlos Slim , empresário do ramo de telecomunicações, com US$ 94,4 bilhões

Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal, com US$ 90,1 bilhões

Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, com US$ 89,7 bilhões

Vittorio Rienzo