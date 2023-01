Franquia de mini salgados Tia Sô é opção segura de investimento

Modelo de negócio é a oportunidade perfeita para quem deseja ter o próprio negócio a partir de R$ 60 mil.

As franquias se tornaram populares nos últimos anos por serem um modelo de negócio estruturado e já consolidado. Os empreendedores buscam nesta opção uma maneira de investir e lucrar a curto e médio prazo. Este é o caso da Tia Sô Minidelícias, rede de franquias especializada na produção e comercialização de mini salgados e churros.

De acordo com informações da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de alimentação está entre os que mais crescem no setor de franquias. Por isso, a Tia Sô Minidelícias é uma opção de empreendimento com retorno garantido. De acordo com a CEO da empresa, Solange Belentani, o que reforça a preferência dos empreendedores é o valor do investimento e a qualidade do produto. “O empreendedor investe a partir de R$ 60 mil e pode ter faturamento médio mensal de até R$ 25 mil”, salienta.



Com dois anos e meio, a marca possui 39 unidades em operação. A previsão da rede, segundo o gerente administrativo Luis Matheus Belentani, é encerrar o ano de 2017 com 80 lojas em funcionamento. As cidades negociadas para receberem as unidades da Tia Sô Minidelícias fazem parte do plano de expansão da marca, que visa melhorias logísticas na distribuição dos produtos e no atendimento ao franqueado. Nos últimos 12 meses, geograficamente, a unidade cresceu 250%. A loja de mini salgados e churros já está presente nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

“Outro plano que está se concretizando é a inauguração do Centro de Distribuição de Campinas, que vai permitir ampliar a nossa logística e atender às cidades contempladas pela macrorregião de Campinas”, acrescenta Matheus. Além dos investimentos na expansão, a rede aplicou mais de R$ 300 mil na ampliação da produção em 2016. O investimento foi necessário para atender à demanda de salgadinhos, que cresceu 150% no último ano. Desde a sua inauguração, a franquia já produziu três milhões de salgadinhos e mini churros, gerando 200 empregos indiretos em toda a rede.

Para garantir os resultados globais da marca, a rede investe em suporte ao franqueado, assim como em capacitações e apoio diário na área administrativa-financeira, comercial e atendimento.



“Apesar do pouco tempo de vida da marca, estamos crescendo de forma progressiva, graças à qualidade do nosso produto, gestão estratégica e metas reais. Criamos uma estrutura para oferecer a todos os franqueados uma base sólida, o que garante resultado positivos para todos”, finaliza Solange Belentani.

