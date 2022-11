Frascati2022: I Migliori Vini Italiani tornano a far emozionare il borgo dei Castelli Romani

A cinque anni dall’ultima, entusiasmante, edizione, torna a Frascati l’appuntamento targato Sens Eventi dedicato a I Migliori Vini Italiani del Lazio di Luca Maroni: un’occasione per immergersi tra i profumi e i sapori dell’enogastronomia del territorio attraverso degustazioni guidate, banchi d’assaggio, laboratori, seminari e cooking show. Tra i momenti più attesi, il riconoscimento d’eccellenza alle migliori aziende vitivinicole del Lazio.

I Migliori Vini del Lazio Frascati 19 novembre dalle 14:00 alle 24:00

20 novembre dalle 16:00 alle 22:00

Scuderie Aldobrandini, Piazza Guglielmo Marconi 6 – Frascati Ingresso: 15 euro

Prevendite e programma sul sito www.imiglioriviniitaliani.com/frascati

A Frascati, suggestivo e vivace borgo dei Castelli Romani, tornano a riaccendersi i riflettori sulle eccellenze enogastronomiche locali e laziali. Dal 19 al 20 novembre, infatti, negli spazi incantevoli delle Scuderie Aldobrandini, risalenti al ‘600 e recentemente riprogettate da Massimiliano Fuksas, che al loro interno ospitano l’importante Museo Tuscolano, andrà in scena l’edizione 2022 de I Migliori Vini Italiani Frascati, ideato e organizzato da Francesca Romana Maroni, Ceo di Sens Eventi, e Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale che ha rivoluzionato l’approccio alla degustazione grazie a un metodo oggettivo. L’evento, promosso dal Consorzio di Tutela della Denominazione Vini Frascati, in collaborazione con il Comune di Frascati, ha come obiettivo promuovere e diffondere la cultura dell’eccellenza dell’enogastronomia del territorio attraverso un ricco calendario di incontri.

Tra questi, non mancheranno le degustazioni guidate dallo stesso Luca Maroni alla scoperta dei vini appartenenti alla denominazione Frascati, ma anche laboratori di cucina sui segreti dei prodotti tipici della zona (dai prodotti da forno ai salumi) o, ancora, emozionanti cooking show a base di vino e materie prime di stagione. Sarà infatti l’autunno, con i suoi profumi e colori avvolgenti, la magica cornice dell’evento e il filo conduttore degli incontri che daranno spazio, quindi, oltre che a ottimi calici di vino, anche a castagne e melograno, confetture fatte in casa, salumi e formaggi locali.

Il programma

La prima giornata dell’evento si aprirà alle ore 14:00 del 19 novembre e sarà inaugurata dal laboratorio “Le Crostate di Oreste, l’antico fornaio”, in programma alle ore 15:00. Durante l’incontro si potranno mettere le mani in pasta, scoprendo i segreti della frolla di Oreste Molinari, patron di Poggio agli Ulivi. Quindi alle 17:00, via libera a “Il mio autunno di Vino a Frascati” a cura di Fabio Campoli: uno spettacolo ritmato di cucina che unirà i vini del territorio ai prodotti autunnali con l’obiettivo di dare ai partecipanti nuovi spunti sull’utilizzo del vino in cucina.

Tra gli appuntamenti di sabato pomeriggio alle ore 17.30, spicca quello a cura del Consorzio di Tutela Vini Roma DOC che vedrà protagonista il Professor Ernesto Di Renzo, Docente del corso Antropologia del Gusto presso l’Università di Tor Vergata. Sarà lui a raccontare il percorso del vino capitolino attraverso i secoli nel corso dell’incontro “Roma DOC.ET: un utile risarcimento al vino atteso da due millenni”.

A seguire, in un piacevole succedersi di appuntamenti, avranno luogo i laboratori con degustazione di specialità regionali proposti dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Castelli Romani e Monti Prenestini: alle 18.00 l’olio nuovo sarà protagonista di “Oleum Ex Albis Ulivis”, assaggio dei migliori extravergini castellani guidato da Stefano Asaro, curatore della “Guida agli extravergini” di Slow food.

Il momento più atteso di questa prima giornata sarà la Celebrazione delle Eccellenze de I Migliori Vini del Lazio, in programma alle ore 19:00. Un momento di festa e convivialità ma anche di approfondimento condotto da Luca Maroni negli spazi dell’Auditorium.

Al termine dell’incontro, Fabio Campoli intratterrà i partecipanti con “Dentro i sapori del Lazio”, originale e inedito evento gustativo con l’obiettivo di esaltare le ricchezze e le particolarità gastronomiche del Lazio. Tre gli assaggi che saranno proposti: mini tiella con scarola brasata e olive di Gaeta, crocchetta di ceci e baccalà al rosmarino e mollica di pane grosso, raviolini di patate con crema di pecorini, broccoli, melograno e castagne. Mauro Castelli, patron dell’omonimo salumificio fiore all’occhiello di Frascati, presenterà e poi guiderà la degustazione “Tradizione È innovazione nella porchetta Castelli di Frascati”

Chiuderanno la serata altri appuntamenti ricchi di gusto: alle 21:00 la degustazione guidata da Luca Maroni “L’anima del Frascati che r-innova la tradizione” e, alle 22:00, il laboratorio a cura di Oreste Molinari “È sempre tempo di ciambelline al vino”.

La giornata di domenica 20 novembre si aprirà alle 16:00 e sarà inaugurata dalla degustazione guidata da Luca Maroni dedicata ai vini del consorzio di Tutela della denominazione Vini Frascati. Alle 17.00 seguirà l’intervento a cura del Consorzio Tutela Vini Roma Doc “Roma DOC.ET La viticoltura nel DNA di Roma” guidata dagli enologi Tullio Galassini, Presidente del Consorzio, e Paolo Peira. Alle 17.30 si svolgerà un affascinante seminario riguardo l’uso degli oli essenziali impiegati in cucina a cura di Erba Regina. Poi spazio alla masterclass a cura di Fabio Campoli dal titolo “Il Vino da Cucina non esiste!”. Durante l’incontro, che prenderà in esame gli aspetti tecnici del vino riferiti alle reazioni in cucina e ai diversi metodi di cottura, i partecipanti saranno guidati a scoprire il giusto utilizzo dei vini in cucina attraverso le ricette simbolo di Fabio.

Quindi ancora degustazioni a cura dei produttori del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini ed assaggi proposti dall’azienda Poggio agli Ulivi e dal suo patron Oreste Molinari.

Non potrà mancare la degustazione “L’anima del Frascati che r-innova la tradizione”, guidata da Luca Maroni e dedicata ai vini del Consorzio di Tutela della Denominazione Vini Frascati, seguita dal racconto appassionato di Mauro Castelli “La nascita delle coppiette di Frascati”: come la passione per il proprio lavoro e il rispetto della tradizione possano felicemente condurre alla rivisitazione di un grande classico della cucina di Frascati e non solo…

Tutti i dettagli del programma, particolari ghiotti e completi sulle degustazioni e sulle presentazioni, insieme agli orari definitivi sono in via di pubblicazione sul sito nelle pagine dedicate alla manifestazione: www.imiglioriviniitaliani.com/frascati

Al termine della kermesse, Francesca Romana e Luca Maroni daranno appuntamento a tutti i partecipanti all’evento invernale targato I Migliori Vini Italiani che si svolgerà a Roma, dal 17 al 19 febbraio 2023, nei grandi e accoglienti spazi del Salone delle Fontane dell’Eur.

