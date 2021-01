frasi-simpatiche-per-la-befana-2021:-auguri-divertenti-e-immagini-spiritose

Le frasi più divertenti, le immagini spiritose, gli auguri simpatici per la Befana 2021 da inviare via whatsapp o su Facebook

La Festa della Befana, è una festività molto amata dai bambini, una festa dall’intenso significato e anche l’ultima del periodo natalizio. In questa Epifania 2021 costretti a casa dalla situazione sanitaria e con una grande incertezza per il futuro abbiamo quanto mai bisogno di speranza, di Luce e di sorrisi.

In questi giorni in cui dobbiamo stare distanti da molti affetti inviare un messaggio di auguri per la Befana è una carezza. Se poi l’augurio che inviate su whatsapp è una frase divertente avrete anche fatto sorridere la persona a cui volete bene.

Abbiamo selezionato gli auguri più divertenti e le immagini più simpatiche per questa Befana 2021. Se invece volete delle frasi più belle e profonde, dei proverbi e delle filastrocche le trovate qui.

Auguri divertenti per la Befana 2021

L’Epifania è una festa molto importante perché è il momento in cui Gesù si manifesta al mondo. Celebriamo l’arrivo della nuova Luce che rischiara il buio e ci illumina il cammino. Dunque una splendida speranza per il futuro. E anche la Befana figura mitologica che sorvola i campi propiziando il raccolto ci dona fiducia per l’avvenire.

Ma accanto a questi aspetti aulici in questa giornata si scherza molto sulla ‘Befana’ intensa come vecchia e racchia. Non c’è donna che il giorno dell’Epifania non riceva qualche battuta sull’essere una Befana. E se è vero che l’iconografia è quella di un’anziana gobba e dal naso adunco, dunque piuttosto brutta, vale la pena ricordare che la Befana è dispensatrice di gioia e armonia.

Ecco dunque una selezione di auguri divertenti da inviare per la Befana 2021. Fra racchie sulla scopa e calzini spaiati!

Ha parlato il presidente del Consiglio Conte. Oggi puoi uscire. Ha detto che il 6 gennaio possono uscire solo le Befane.

Se tutte le Befane fossero come te saremmo tutti davanti al camino in attesa di vederti scendere!

Ti occorre personale qualificato per il 6 gennaio? Guarda fra i miei contatti su Facebook!

A.B.I. – Associazione Befane Italiane. Gentili socie, vi preghiamo gentilmente di rinnovare entro il 6 gennaio le vostre tessere annuali. Auguri a tutte!

La figlia della Befana domanda alla mamma: Perché siamo così brutte? Mia cara consolati, vedessi la tipa che sta leggendo ora questo messaggio

Ti auguro che la Befana invece delle calze ti riporti tutti i calzini fatti sparire dalla lavatrice! Auguri

Dite all’Epifania che, oltre a portarsi via tutte le feste, si portasse via pure la mia bilancia!

Visto che hai la scopa con te ti lascio la porta aperta di casa così dai una bella spazzata. Buon lavoro e auguri!

So che ieri sera hai fatto tardi e stamattina sarai distrutta. Però grazie la calza era perfetta. Buona festa!

Te lo dico sinceramente: sei la migliore, la numero uno, non c’è nessuna come te, non c’è gara! Sei la migliore Befana che esista!

Buone notizie! So che stanno dando degli incentivi per il cambio della scopa! Ti conviene approfittarne! Auguri!

I miei amici non credono alla Befana. Ti pare possibile? Dai mandami una tua foto così gli faccio vedere che invece è vero!

Stanotte ti ho visto. Stai bene, tutto sommato. Quanto andavi veloce con quella scopa! Auguri

Salve, abbiamo ricevuto il suo curriculum e ci è piaciuta, ma avevamo ancora qualche dubbio, poi abbiamo visto la sua foto e ci siamo convinti, lei è perfetta! Lei è la Befana 2021! Complimenti!

Immagini spiritose per le Befana

La forza di una vignetta o di un’immagine è assoluta. Per questo in molti scelgono di inviare per gli auguri della Befana un’immagine divertente. Abbiamo selezionato alcune delle immagini più spiritose che si trovano sul web e che sono perfette da inviare per i vostri auguri per la Befana 2021.

Una risata è uno dei modi migliori per iniziare questo cammino nella Luce e nella consapevolezza. E uno degli auguri migliori che si possono fare!

