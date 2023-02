Fraturas por osteoporose em alta no Brasil: estudo pioneiro aponta o que explica aumento de até 73% nos casos e como se prevenir

Fraturas de vértebra, punho, quadril e fêmur foram as que se tornaram mais recorrentes no país nos últimos anos. Estilo de vida das pessoas e infraestrutura inadequada na rede de saúde são apontadas como principais causas. Estudo em parceria com Unicamp aponta aumento em fraturas causadas por osteoporose

Um estudo pioneiro liderado por uma médica da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) mostrou que as fraturas por osteoporose aumentaram até 73% no Brasil entre 2012 e 2019 – os anos de 2020 a 2022 não foram analisados por inconsistência nos dados provocada pela pandemia da Covid-19. Os casos de fratura, quando os pacientes sofrem lesões no corpo, representam um agravamento da doença.

As fraturas de vértebra, punho, quadril e fêmur foram as que mais se tornaram recorrentes no comparativo. Veja os aumentos:

Vértebra – 26%

Punho – 68%

Quadril ou fêmur – 73%

No caso das fraturas de quadril, a pesquisa apontou que, em números absolutos, são cerca de 121,7 casos por ano no país e que a expectativa é de que esse número salte para 198 mil até 2040.

No estudo, os pesquisadores identificaram duas possíveis causas para a alta nos registros de fratura: o estilo de vida das pessoas, como alimentação inadequada e sedentarismo, e infraestrutura inadequada na rede de saúde, com falta de medicamentos e equipamentos adequados para atender os pacientes com osteoporose, o que leva ao agravamento.

“Chama a atenção para políticas sociais, populacionais e de saúde para assistência a essa doença, que é considerada uma epidemia silenciosa do século. Deveria merecer essa atenção também por causar dependência física, da família e dos cuidadores, e um gasto enorme para saúde”, explica a médica Adriana Orcesi Pedro, líder do estudo e presidente da Comissão Nacional Especializada em Osteoporose [CNE].

Como se prevenir?

A osteoporose, que é uma doença crônica, progressiva e pode levar à morte, costuma não dar sinais no começo, por isso alguns pacientes só descobrem quando os ossos quebram (fratura).

Adriana destaca que a prática de exercícios e uma alimentação adequeada são as melhores formas de prevenção à osteoporose, além de evitar fumar e consumir bebida alcoólica em excesso.

“É fundamental a orientação nutricional e políticas para isso. Alimentos comercialmente disponíveis enriquecidos em cálcio, vitamina D, promover atividade física saudável.”

Outras curiosidades sobre a osteoporose

Idosos acima dos 65 anos e pacientes com fraturas osteoporóticas anteriores ou que possuem densidade mineral óssea muito baixa integram o grupo de riso da doença;

86% das pessoas que sofreram alguma fratura têm chance de sofrer uma segunda fratura no prazo de um ano;

Após uma fratura no quadril, 40% ficam incapazes de andar independentemente e 33% acabam totalmente dependentes ou em uma casa de repouso;

No Brasil, 33% das mulheres na pós-menopausa têm osteoporose;

Uma em cada duas mulheres acima de 50 anos sofrerá alguma fratura devido à osteoporose;

Após a fratura de quadril, 24% dos pacientes morrem no período de um ano no Brasil.

