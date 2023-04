Frei Enoque é internado em hospital de Aracaju

Segundo o irmão do Frei, ele está com um quadro de paralisação intestinal. Frei Enoque Salvador

Arquivo pessoal

Está internado em um hospital particular de Aracaju, Enoque Salvador de Melo, o Frei Enoque. A informação foi confirmada pelo irmão do religioso Petrúcio da Silva.

Segundo ele, o Frei foi internado na última sexta-feira (31) com uma paralisação intestinal. Ainda de acordo com ele, Frei Enoque deve ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) diante do quadro de saúde.

Frei Enoque está com 80 anos. Pernambucano, ele foi prefeito do município de Poço Redondo, no Sertão do estado, por três mandatos, mas precisou renunciar ao cargo, diante de uma imposição da Igreja Católica, que proibiu padres e demais líderes religiosos de exercerem cargos políticos.

