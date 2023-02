Frente Nacional de Luta Campo e Cidade chega a 9 ocupações de fazendas na região do Pontal do Paranapanema

Desde sábado (18), os trabalhadores rurais sem-terra estão concentrados em Marabá Paulista (SP), Mirante do Paranapanema (SP), Presidente Epitácio (SP), Presidente Venceslau (SP), Rosana (SP), Sandovalina (SP) e Teodoro Sampaio (SP), no extremo oeste do Estado de São Paulo. FNL ocupou fazenda em Teodoro Sampaio (SP) nesta segunda-feira (20)

Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) ocuparam nesta segunda-feira (20) uma fazenda no distrito de Planalto do Sul, em Teodoro Sampaio (SP).

Com isso, o movimento social chegou ao total de nove ocupações de fazendas deflagradas na região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado de São Paulo, desde o último sábado (18), em uma onda de atividades que o grupo chama de “Carnaval Vermelho”.

A FNL estima a participação de 2,5 mil pessoas nos atos.

As propriedades rurais ocupadas ficam nas seguintes cidades:

Marabá Paulista (SP),

Mirante do Paranapanema (SP),

Presidente Epitácio (SP),

Presidente Venceslau (SP),

Rosana (SP),

Sandovalina (SP) e

Teodoro Sampaio (SP).

O movimento social reivindica ao governo do Estado de São Paulo agilidade na destinação de terras consideradas devolutas para a implantação de assentamentos rurais da reforma agrária.

Além disso, também sustenta a inconstitucionalidade de uma lei estadual aprovada no fim do ano passado para a regularização fundiária de propriedades rurais.

O g1 solicitou um posicionamento oficial da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) sobre o assunto nesta segunda-feira (20), mas até o momento desta publicação não recebeu resposta.

