Frente Parlamentar pela Saúde cobra da Prefeitura de Presidente Prudente contratação emergencial de agentes de combate à dengue

Poder Legislativo aponta uma ‘defasagem de pessoal’ no setor, já que apenas 59, de um total de aproximadamente 95 agentes da Vigilância Epidemiológica, encontram-se no exercício da função. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue

Freepik

O presidente da Frente Parlamentar pela Saúde da Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP), vereador Demerson Dias (PSB), encaminhou nesta terça-feira (24) um ofício à Prefeitura solicitando com urgência a contratação emergencial e temporária de agentes de combate a endemias aprovados em concurso público para trabalhar em ações contra a dengue na cidade.

Ele cita no documento, endereçado nominalmente ao secretário municipal de Administração, João Donizete Veloso dos Santos, que os agentes teriam como incumbência a execução de programas de prevenção, como, por exemplo, a nebulização contra o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença.

“O atendimento de nossa solicitação contribui para mantermos e melhorarmos a qualidade do serviço público. Desta forma, em nome da população de Presidente Prudente, antecipadamente, agradecemos a atenção e contamos com o apoio e vosso honroso comparecimento”, afirma Demerson Dias.

Segundo a Frente Parlamentar pela Saúde, a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) conta com aproximadamente 95 agentes de endemias, porém, apenas 59 em exercício da função, e, devido à crescente evolução do mosquito e da doença, o número de funcionários não tem sido suficiente, “havendo, portanto, uma defasagem de pessoal”.

A Frente Parlamentar pela Saúde aponta dados da própria VEM segundo os quais foram registrados, em 2022, 7.461 casos positivos de 16.926 notificações de dengue na cidade, além de cinco mortes provocadas pela doença. Com isso, houve um aumento de 243% nos casos positivos na comparação com o ano de 2021.

Outro lado

Em nota ao g1, a Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Administração, informou que recebeu o ofício do vereador na tarde desta terça-feira (24) e que agendará uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde para verificar junto às autoridades do setor a necessidade de atendimento da demanda.

Segundo o Poder Executivo, se houver essa necessidade, a pasta de Administração analisará a viabilidade de contratação emergencial dos referidos servidores.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200