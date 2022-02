fridays-for-future:-sciopero-internazionale-per-il-clima-il-25-marzo

Prosegue sul sito dei Fridays for Future il countdown verso il prossimo evento internazionale di protesta contro i cambiamenti climatici – il 25 marzo – che si fa sempre più lotta di classe, se è vero come è vero che il riscaldamento globale non impatta su tutti allo stesso modo, e colpisce più violentemente le zone povere del mondo. Ma non si prende in considerazione solo questo: “Lo scenario climatico catastrofico in cui stiamo vivendo è il risultato di secoli di sfruttamento e oppressione attraverso il colonialismo, l’estrattivismo e il capitalismo, un modello socio-economico sostanzialmente imperfetto che deve essere urgentemente sostituito – scrivono i FF sul loro sito. Un sistema in cui le nazioni ricche sono responsabili del 92% delle emissioni globali e l’1% più ricco della popolazione mondiale è responsabile del doppio dell’inquinamento prodotto dal 50% più povero. Guidati da lotte storiche e dalle esperienze vissute, guidati dalle persone e dalle aree più colpite, chiediamo i danni per il clima”. Ma sia chiaro, “non come carità, ma come processo di giustizia trasformativa in cui il potere politico tornerà al popolo. Questo non dovrebbe succedere sotto forma di prestiti, ma come seguito alle richieste delle comunità indigene, nere, anti-patriarcali e ‘diverse’, emarginate, di riavere le loro terre, dando risorse alle comunità più colpite dalla crisi climatica per permettere loro di adattarsi, ridistribuendo (e, nella maggior parte dei casi, collettivizzando) la ricchezza, la tecnologia, le informazioni, il lavoro di cura e il potere politico, da Nord a Sud, dall’alto verso il basso”. Un esempio? Fridays for Future Giappone ha chiesto al proprio Paese di fermare i finanziamenti per la costruzione di una centrale a carbone in Bangladesh. Impianto che tra l’altro va contro l’impegno preso dal Giappone al G7 dello scorso maggio di porre fine ai finanziamenti esteri al carbone entro il 2021. Qui la mappa delle città che organizzano settimanalmente (il venerdì) uno sciopero per il clima. Per l’Italia sono solo: San Marino, Parma, Verona, Torino, Ostana, in provincia di Cuneo, e Novara. Qui la lista globale degli eventi e della partecipazione dei singoli Stati o città. Per diventare attivista nella lotta contro i cambiamenti climatici e magari dare vita a una nuova piazza attiva ogni venerdì per la protesta, “il modo più veloce per mettersi in contatto è inviare un’e-mail a Italia@Fridayssforfuture.org”. Ci si può iscrivere qui alla newsletter.

Foto: Andrea Cherchi

