FRIDD N’GUOLL: FUORI L’11 GIUGNO IL NUOVO BRANO DE IL CAOS E PEPPE RAMONS Feat. LUCARIELLO

IL CAOS e PEPPE RAMONS in un featuring d’eccezione con LUCARIELLO presentano FRIDD N’GUOLL il nuovo singolo, rigorosamente in napoletano, fuori su Spotify dall’11 giugno 2021. Il brano, rigorosamente e completamente in napoletano, oscilla tra sonorità Indie Pop e Trap che ricalcano la scena musicale attuale. “Per FRIDD N’GUOLL – dichiarano Il Caos e Peppe Ramons- abbiamo fortemente voluto la presenza di Lucariello, personaggio già noto sia a livello musicale che per il suo impegno per il nostro territorio. Abbiamo voluto mettere su una collaborazione tra artisti di spessore, che in parte avevano già interagito con noi e tra di loro, ed insieme vogliamo portare alta la bandiera della musica partenopea. ”.

E già il titolo della canzone, FRIDD N’GUOLL, è un modo di dire che racchiude in se tutto il calore del Sud.

Il Caos e Peppe Ramons presentano così il loro brano:

“Letteralmente significa “freddo addosso” e rappresenta i brividi … la pelle d’oca, quella dello stare accanto alla persona che ti sconvolge, quella del momento dell’incontro e della fusione, quella che senti sulle carni ma ancor prima nella mente. I protagonisti del brano potrebbero essere due amanti o anche due persone che si cercano, si rincorrono e si sfuggono.”

Un testo, pieno di riferimenti alla quotidianità ed a personaggi simbolo della cultura partenopea, perfettamente in simbiosi con le sonorità utilizzate, per un pezzo che rimane in testa . Il brano esce con la nuova e promettente etichetta SCRZ, la distribuzione è di Artist First, e vanta l’apporto di professionisti del settore musicale con la produzione di Micam (Michele Cammarota) e Rufio (Raffaele Littorio), il mix è stato curato da Micam e Francesco Coletti, mentre il master vede la firma di Andrea De Bernardi e l’artwork è di Simone Pardi.

Bio artisti

IL CAOS: pseudonimo dietro cui si cela Nicola Tarantino, cantautore napoletano, classe 1993. Scopre già da piccolo l’amore per la musica ed inizia a studiare il pianoforte, strumento con cui scopre la sua vena compositiva e la “vocazione” al cantautorato. Dopo alcuni anni in cui è stato autore e co-autore per i brani di diversi artisti usciti dai talent, decide di salire sul palco e cantare in prima persona i propri pezzi. Inizia così, nel 2017, la sua carriera discografica con l’uscita del primo singolo “Il Caos Dentro” distribuito da New Music International che gli vale la posizione numero #35 della classifica iTunes generale e la numero #13 di quella Pop, oltre a raggiungere le vette delle classifiche radiofoniche.

PEPPE RAMONS: all’anagrafe Giuseppe Guerriero nasce ad Avellino nel 1996. E’ un rapper che non ama essere etichettato. Passa difatti, dalle barre all’esecuzioni in acustico ed alla scrittura. Nel 2017 è stato vincitore del contest Real Animal indetto da Real Talk, nel 2018 vince la Honiro Rap Battle Night e nel 2019 vince ad Honiro Ent Audition, accaparrandosi la produzione del suo primo disco, “Un’altra chance” uscito con la Honiro Ent.

