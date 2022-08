friggitelli-in-padella,-il-classico-contorno-estivo-stuzzicante-e-saporito

Protagonisti di tantissime ricette estive, i friggitelli sono dei piccoli peperoni tipici del sud, di colore verde e dal sapore dolce. Prepararli è molto semplice, in qualsiasi modo vengano cucinati, il risultato è sempre eccezionale: la classica ricetta dei friggitelli è in padella, come contorno sfizioso da abbinare a secondi di pesce o di carne.

Si possono inoltre gustare al forno, ripieni, sott’olio o in agrodolce, come primo piatto per condire la pasta corta o gli gnocchi, oppure come secondo ripieni di carne o vegetariani, o facendoli saltare per qualche minuto con carne macinata. Ecco come preparare e gustare i friggitelli in padella.

Friggitelli in padella

Ingredienti

800 g di friggitelli

2 spicchi di aglio

2 cucchiai di pecorino grattugiato

peperoncino rosso piccante, a piacere

olio extravergine di oliva

sale

una grossa cipolla, a piacere

Preparazione

Pulite i friggitelli, apriteli eliminando i semi ed il picciolo, lavateli e sgocciolateli.

versate in una padella un filo d’olio, unite gli spicchi di aglio sbucciati e schiacciati, e se volete la cipolla a grosse fette, e mettete a fuoco vivo;

dopo un minuto aggiungete i friggitelli, saltateli brevemente a fuoco vivace, girandoli spesso, dopodiché abbassate la fiamma, salate, aggiungete il peperoncino, e lasciate cuocere a fino a che i friggitelli saranno saranno appassiti;

rimuovete l’aglio e togliete dal il fuoco.

I friggitelli in padella sono pronti per essere serviti con una generosa spolverata di pecorino grattugiato e qualche foglia di basilico.

