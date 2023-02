Fritadeira elétrica causa incêndio em cozinha de bar em Gurupi

Durante o incêndio um funcionário do local ainda usou um extintor de pó, mas não conseguiu apagar as chamas e chamou os Bombeiros. Ninguém se feriu. Bombeiros combatendo incêndio em fritadeira de lanchonete

Bombeiros/Divulgação

A cozinha de uma lanchonete ficou destruída em Gurupi, no sul do estado, depois que uma fritadeira elétrica pegou fogo. O incidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (21) no centro da cidade. Ninguém se feriu.

Durante o incêndio um funcionário do local ainda usou um extintor de pó, mas não conseguiu apagar as chamas e chamou os Bombeiros.

Os militares iniciaram o combate com mangueiras e conseguiram apagar as chamas que estavam concentradas na cozinha. Houve danos em panelas que estavam próximo da fritadeira e boa parte do revestimento parede ficou comprometido por causa do calor.

Como não houve vítimas os bombeiros fizeram o rescaldo para evitar novos riscos e encerraram o atendimento.

Incêndio aconteceu em cozinha de lanchonete

Bombeiros/Divulgação

Vittorio Rienzo