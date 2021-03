Frittata ai funghi al forno. Ricetta facile e leggera.

La Frittata al Forno con Funghi è un secondo piatto facilissimo, leggero e gustoso. Una ricetta molto semplice, visto che questa frittata non deve neanche essere girata (come quando si cuoce in padella), ma ci basta mettere il composto in teglia e lasciarlo cuocere in forno!

Abbiamo scelto di fare una frittata con i funghi freschi, usando dei prataioli bruni, ma vanno benissimo anche i classici champignon o altre varietà che ci piacciono di più. Possiamo usare anche i funghi surgelati, l’importante è farli scongelare e cuocerli in padella. Sconsigliamo invece i funghi sott’olio o in scatola perché non sono indicati per questa preparazione.

La frittata al forno con funghi si può gustare come secondo piatto, accompagnandola con contorno di funghi trifolati, purè di patate o una semplice insalata verde. Se la tagliamo a cubetti può diventare anche un gustoso antipasto o un piatto per un buffet. Questa frittata al forno è perfetta anche per farcire i panini o i sandwich per un picnic in giardino, un pranzo al mare o in montagna. Possiamo anche farcire la frittata con altri ingredienti, ad esempio verdure come zucchine, peperoni, melanzane o anche patate. L’importante è sempre cuocerle prima.

Pronti per vedere insieme la ricetta? Forza, provate anche voi questa deliziosa frittata e poi fateci sapere se vi è piaciuta e in che occasione l’avete preparata.

