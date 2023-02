La frittata alla siciliana, è una semplicissima e velocissima ricetta a base di uova e ricotta. Ottima da preparare e servire come antipasto, o secondo piatto. La preparazione tradizionale non prevede altro, ma ovviamente anche in questo caso, vi sono numerosi varianti. Potete preparare la frittata in formato famiglia, oppure divertirvi a preparare delle piccole […]

Frittata alla siciliana di nonna Rosa, più gustosa di quella tradizionale, da preparare nel giorno di carnevale scritto su Più Ricette da Michele.

Vittorio Rienzo