Frittata di ceci vegana. Ricetta facile e leggera.

La Frittata di Ceci con patate rosse e cipollotti è un piatto vegano, delizioso e senza uova, a base di acqua e farina di ceci. Un piatto semplice ma anche saporito, perfetto per chi ama provare ricette nuove e diverse dal solito.

La farina di ceci è un ingrediente molto versatile che si utilizza anche per diverse ricette tradizionali, ad esempio le panelle palermitane o la farinata di ceci tipica della cucina ligure. Noi abbiamo preparato una frittata senza uova, con cipollotto e patate rosse, una combinazione di ingredienti che regala dolcezza e sapore al nostro piatto!

Il trucco per creare un’ottima frittata di ceci al forno è non avere fretta: la pastella deve riposare almeno 30 minuti, ma in linea di massima più riposa e meglio è. Per la cottura ci vuole circa un’ora se vogliamo una frittata leggermente croccante, ma se ci piace più morbida basteranno anche 40-45 minuti. Prima di staccare la nostra frittata dalla carta da forno è bene farla intiepidire per una decina di minuti, in questo modo siamo sicuri che non si romperà. Questo sfizioso piatto possiamo servirlo come secondo accompagnandolo a un’insalata mista, ma possiamo anche tagliarlo a rettangoli e farlo diventare un antipasto o un piatto da aperitivo. I piatti vegani, leggeri e sfiziosi, fanno sempre comodo quando si cucina per tante persone!

La frittata di ceci con patate rosse e cipollotti si conserva bene per un paio di giorni in frigorifero, e si può gustare sia calda che a temperatura ambiente. Che ne dite di provarla? Vediamo subito insieme come prepararla!

Potrebbe interessarvi anche: FARINATA DI CECI O CECINA, FRITTATA DI PATATE – RICETTA FACILE