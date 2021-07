frittata-di-cipolle-di-borghese,-il-trucco-dello-chef:-“ecco-cosa-fare-prima-di-aggiungere-le-uova”

La frittata di Cipolle di Borghese, il segreto: “Ecco cosa fare prima di aggiungere le uova”. Uno dei classici della cucina italiana, la celeberrima frittata di cipolle. Uno dei piatti più famosi, più buoni e più citati.

Un esempio è proprio quello dei film di Fantozzi. Non si tratta di una omelette, ma di un piatto tutto italiano. Ed è pur vero che ognuno la fa come vuole, a seconda del proprio gusto, la frittata di cipolle è unica in tutto il suo sapore e genere.

La versione che proponiamo è quella di Alessandro Borghese, noto chef, famoso per i suoi piatti e le sue ormai note trasmissioni. La particolarità di Borghese è proprio quella di dare un tocco diverso ai piatti, dandogli tradizione e originalità.

Andiamo a scoprire quale sarà, questa volta, il tocco magico che darà sapore e odore a questo piatto tutto italiano e dal sapore e odore inconfondibile.

Ingredienti per la frittata di Cipolle di Borghese

1 cipolla dorata

una cipolla rossa

1 cipollotto

porro

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

6 uova

50 g parmigiano grattugiato

Timo q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Taglia finemente le diverse qualità di cipolle e rosolale in una padella antiaderente, con un filo d’olio extravergine. Una volta appassite falle raffreddare. Nel frattempo in una ciotola rompi le uova e aggiungi il parmigiano. Incorpora in seguito le cipolle raffreddate.

Versa il composto in una padella e cuoci e fuoco lento coprendo con un’altra padella. Dopo qualche minuto gira la frittata e fai proseguire la cottura. Impiatta il frittatone di cipolle con qualche fogliolina di timo e una grattata di pepe.

