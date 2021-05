Facile e veloce la frittata di fave che possiamo realizzare sia con quelle fresche che surgelate con l’aggiunte del romano sempre azzeccato.

Frittata di fave

Voglia di finger food veloci, ma saporiti? Perfetto, questa è la ricetta che fa al caso nostro, veloce e buona e soprattutto facile da portare per una bella scampagnata in queste prime giornate di cado oppure in spiaggia, sempre tenendo ben presenti i dispositivi di sicurezza anticovid. La frittata che sia di pasta, patate, verdure, è sempre un piatto graditissimo da tutti ed è un modo semplice per far mangiare le verdure o anche come in questo caso le fave, ai più piccoli, sempre un pò restii di fronte a questi alimenti.

Ingredienti

600 g fave

2 uova

40 g pecorino

sale

pepe

olio extravergine di oliva

1 cipolla

Frittata di fave, la ricetta made in Sud col pecorino. Procedimento

Prepariamo le fave ed eliminiamo la scorza esterna se sono quelle più grandi, altrimenti desistiamo se sono piccoline e tenere. Prendiamo una padella antiaderente e mettiamo a soffriggere la cipolla, poi aggiungiamo le fave e rosoliamole un pò cuocendo per 20 minuti a fuoco dolce. Saliamo e pepiamo aggiungendo un pochino d’acqua per non farle attaccare al fondo. In una ciotola capiente sbattiamo le uova e aggiungiamo un pizzico di sale, pecorino e pepe e rendiamo il composto spumoso.

Come si prepara la frittata di fave

Aggiungiamo le face alle uova sbattute e intanto in un’altra padella antiaderente mettiamo a riscaldare un filo d’olio per procedere alla cottura della frittata. Una volta calda, mettiamo le uova e fave nella padella e copriamo col coperchio. lasciamo cuocere per qualche minuto, poi giriamo la frittata sull’altro lato e procediamo per qualche altro minuto. Impiattiamola et voilà. La nostra frittata di fave è pronta. Gnam Gnam.

