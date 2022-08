Frittata di melanzane alla parmigiana, più buona e semplice da fare della classica parmigiana. Si fa anche all’ultimo minuto

Frittata di melanzane alla parmigiana, un secondo super goloso, semplice e veloce da poter fare anche all’ultimo minuto e dal sapore simile ma più goloso della classica parmigiana. E’ davvero una ricetta salva cena che si potrà preparare all’ultimo a dispetto della versione classica e che sarà golosa anche se cotta in forno, per una versione light. Buona da mangiare sia come secondo, sia, se tagliata a pezzetti, in un fresco buffet estivo come antipasto. Questa frittata sarà ottima infatti anche se mangiata il giorno dopo, Vediamo quindi come prepararla.

Frittata di melanzane alla parmigiana, Ingredienti

3 uova

1 melanzana

40 g di formaggio grattugiato

20 g di pangrattato

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

q.b. di sale

q.b. di pepe

q.b. di olio extravergine di oliva

q.b. di basilico

Procedimento

Iniziamo a preparare la nostra frittata di melanzane alla parmigiana, lavando e asciugando la melanzana, tagliando le estremità. Quindi tagliarla ancora a fettine. Quindi mettete le fette di melanzana in uno scolapasta ricoperte di sale e lasciatele riposare per una ventina di minuti. Quindi risciacquate e asciugate con un panno o carta assorbente. Prendete una capiente pentola con abbondante olio e fate riscaldare. Quindi aggiungete le melanzane, salatele e fatele cuocere per una decina di minuti coprendo con un coperchio. Alla fine le fette di melanzane dovranno risultare belle morbide.

Fatto ciò, in un recipiente sbattete le uova insieme al formaggio grattugiato, il pangrattato, aggiustate di sale e pepe e infine il basilico lavato e tritato. Mescolate bene tutto e solo alla fine versate anche il concentrato di pomodoro. Una volta cotte le melanzane aggiungetele nella ciotola e mescolate bene il tutto. Rimettete di nuovo la padella sul fuoco con un filo di olio e quindi versate la nostra frittata. Fate cuocere a fuoco basso per una decina di minuti coprendo con il coperchio.

Dopo circa 5 minuti alzate la frittata su un lato per vedere se è cotto sotto, quindi giratela aiutandovi con il coperchio e lasciate cuocere su entrambi i lati. Una volt cotta potete impiattare e servire, buonissima da mangiare sia calda che tiepida. Alcuni piccoli consigli: se non avete il concetrato di pomodoro potete usare anche la passata, meglio se già cotta magari da riciclare. La frittata di melanzane può essere cotta anche in forno, 180° per circa 20 minuti. Scopri altre RICETTE CON LE MELANZANE

Frittata di melanzane alla parmigiana, più buona e semplice da fare della classica parmigiana. Si fa anche all’ultimo minuto scritto su Più Ricette da Redazione.