frittata-di-patate-della-nonna:-la-ricetta-tradizionale-come-non-l’avete-mai-fatta.-si-scioglie-in-bocca

Avete bisogno di un piatto semplice e veloce ma saziante ? La frittata di patate fa al caso vostro. La ricetta della mia nonna è una vera bontà perché, in primis, c’è un ingrediente fondamentale che dovrebbe essere alla base di ogni piatto: l’amore. E si sa, il primo amore dei nonni sono sempre i nipoti.

La tortilla de patatas, in italiano tortilla di patate, è una frittata di uova e patate. In realtà, si tratta di una delle pietanze più classiche della cucina spagnole che si può trovare in qualsiasi bar o ristorante. In Spagna uno degli ingredienti fondamentali della frittata di patate è la cipolla ma, in Italia e soprattutto a Napoli, non è molto utilizzata. Nonostante sia un piatto semplice, tante sono le variazioni, a secondo dei gusti personali.

La mia nonna, infatti, prepara un’enorme frittata di patate, senza cipolla, morbida ed alta che sia super soddisfacente e saziante soprattutto per noi nipoti. Bastano pochi ingredienti per renderla unica. Il suo segreto è che manca totalmente di essenza di fritto, il che rende tutto più piacevole e leggero. Di seguito la ricetta per ben 5 grosse porzioni.

8 uova

8 patate grandi

Pepe, Sale, Parmigiano e Olio d’oliva q.b.

Procediamo subito: Tagliare le patate a cubetti e metterle in una ciotola a bagno per circa 3-4 minuti. In una padella rotonda antiaderente, abbastanza alta. versare dell’olio e cucinare le patate, precedentemente scolate, con sale e pepe quanto bastano e coprirle con un coperchio. Girarle di tanto in tanto.

Nel frattempo, versare in una ciotola le uova con parmigiano grattugiato, sale , pepe e sbattere per bene. Una volta cotte la patate, nella padella in cui sono stata cotte, versare il contenuto della ciotola con le uova e aggiungere un altro filo d’olio. Coprire il tutto e far cuocere. Cotto il primo lato, capovolgere la frittata per far cuore l’altro lato. Farla diventare dorata. Attenzione a non bruciarla! Buon appetito.

