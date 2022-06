Frittata di riso alla Napoletana, più buona di quella di pasta. La vera ricetta della tradizione. Un piatto non tanto leggero, ma pieno di soddisfazione e gusto. Una ricetta sicuramente buona che può essere preparata anche all’ultimo minuto considerata la scarsa quantità di ingredienti.

Ingredienti della frittata di riso alla Napoletana

400 gr di riso

3 uova

100 gr caciotta ( o formaggio a pasta morbida)

parmigiano

sale

olio

pepe

Preparazione della frittata di riso

La prima cosa da fare per questa ricetta sarà quella di prendere una pentola d’acqua e metterla sul fuoco. Aspettate che arrivi ad ebollizione, salate e calate il riso. Aspettate che cuocia ( non scolatelo troppo al dente, non serve. C’è una seconda cottura, ma non è eccessiva). Una volta cotto, quindi, scolatelo e mettetelo in una ciotola grande. Aggiungete una noce di burro e insaporite il tutto. Mettete quindi il parmigiano e continuate a mescolare.

Prendete un’altra ciotola e battete le uova. Aggiungete sale pepe: mescolate bene e aggiungete anche il formaggio ( tagliatelo a tocchetti piccoli in maniera che possa sciogliersi. Potete usare della provola, della fontina, ma se proprio volete azzardare anche delle sottilette). Aggiungete quindi il battuto d’uovo nella ciotola del riso. Mescolate bene.

Fate quindi scaldare in una padella un filo di olio e aggiungete il riso. Calate tutta la ciotola. Cuocetela quindi su entrambi i lati e a metà cottura giratela servendovi di un coperchio. Una volta cotta potete servirla.

Due consigli

Non esiste una ricetta originale, diciamo che nel composto potete aggiungere piselli, salame o provolone piccante. Se poi volete una versione più golosa potete versare la metà del composto nella padella calda, aggiungere nella stessa padella ( sopra la frittata) delle fette di prosciutto e provola a fette e poi dopo un minuto coprire il prosciutto e il provolone con l'altra metà di composto di uova e riso.

