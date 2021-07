Frittata di spaghetti. Ricetta facile e veloce di Benedetta.

In tanti la conoscono e ne vanno matti: la Frittata di spaghetti è un piatto semplice ma molto saporito, di solito preparato con gli avanzi della pasta della sera prima. Tanti di noi avranno ancora nel cuore quella che ci preparavano le nonne e le mamme, per poi magari gustarla al mare o durante una gita fuori porta insieme alla famiglia.

Ho voluto chiamare la ricetta che vedremo insieme Frittata di spaghetti primavera, perché ha tra gli ingredienti i piselli ed è inoltre molto colorata! Non ho usato della pasta avanzata, ma l’ho preparata sul momento, con un condimento molto ricco che oltre ai piselli prevede del prosciutto cotto e del formaggio emmental a cubetti. Pasta e condimento saranno legati da un composto di uova e parmigiano grattugiato che ci permetterà di ottenere la nostra squisita frittata con una semplice cottura di pochi minuti in padella.

Qualche suggerimento: al posto del prosciutto cotto possiamo utilizzare della pancetta oppure dello speck, oppure possiamo scegliere di non mettere il prosciutto e farla diventare una frittata vegetariana altrettanto gustosa. Possiamo inoltre personalizzare il soffritto dei piselli usando dello scalogno o del cipollotto al posto della cipolla, e anche sostituire l’emmental con un altro formaggio di nostro gradimento, ad esempio dell’asiago o, per un sapore più deciso, la scamorza.

La Frittata di spaghetti primavera è perfetta sia per un pranzetto al sacco, sia come piatto unico per un pranzo o una cena veloci in famiglia. E voi l’avete mai preparata? Forza, vediamo come realizzarla e mi raccomando: fatemi sapere nei commenti se avete una vostra frittata di pasta preferita!

