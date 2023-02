Chi non ha mai preparato una frittata? Che sia con le verdure, con gli ortaggi o con la pasta, è uno dei piatti più veloci e completi di sempre. Non necessita di molti passaggi, né tantomeno di molto tempo. Tuttavia, darle un aspetto piacevole può essere un’impresa. Bisogna saperla cucinare, per darle la forma ed […]

Frittata di uova perfetta, I 5 trucchi infallibili di Benedetta: “Usate un fazzoletto, verrà ancora più buona” scritto su Più Ricette da Imma.

valipomponi