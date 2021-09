frittatine-di-pasta-sfiziose-e-facili-da-fare

Volete fare delle frittatine di pasta come in rosticceria? Allora seguiteci, vi diciamo come fare le frittatine di pasta più buone di sempre, orgoglio della cucina napoletana e del Sud Italia. Infatti sono molto apprezzate anche in Calabria e Sicilia, perché oltre ad essere buonissime e facili da fare sono perfette per eliminare la pasta avanzata! Una sana frittata di pasta è dunque la ricetta ideale per riciclare gli avanzi in modo genuino.

Versatili e gustose, le frittate di pasta possono essere preparate come ricco piatto unico, oppure come antipasto sfizioso e sono comodissime da portare in giro, ad esempio per un pranzo al sacco o per la pausa in ufficio. Ecco le nostre proposte per fare una frittata di pasta croccante e squisita!

La frittata di pasta classica da insaporire anche con pezzetti di pancetta o prosciutto cotto è un piatto sano e saporito da proporre a pranzo o a cena in qualsiasi occasione.

La frittata di bucatini è una ricetta tradizionale dell’Irpinia che si prepara soprattutto a Carnevale, ma è sfiziosa da mangiare in ogni momento dell’anno, e soprattutto è facile e veloce da preparare!

Con la frittata di spaghetti e broccoli portate in tavola un piatto vegetariano speciale, una ricetta per una gustosissima ed economica davvero ottima per riciclare gli avanzi del giorno prima!

La frittata di spaghetti alle zucchine è un piatto che si presta per un pranzo informale e veloce, ma è ottimo anche da portare con sé in gita come pranzo al sacco.

E per chi ama i sapori del mare c’è la frittata di pasta ai gamberetti, sfiziosa, sana e saporita, può essere proposta come piatto unico, primo piatto o antipasto, in questo caso basterà tagliarla a quadrotti.