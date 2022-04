Frittatona di asparagi all’italiana: il piatto di stagione. Come farla venire morbidissima: si scioglie in bocca

Ingredienti per 4 persone della Frittatona di asparagi all’italiana

12 asparagi

5 uova

250 g di panna fresca

150 g di pecorino stagionato

1 bustina di zafferano

1 cucchiaio di parmigiano

2 cucchiai di latte

olio d’oliva extravergine

misticanza

sale

pepe

La ricetta della frittata con asparagi, zafferano e crema di pecorino

Pulite gli asparagi eliminando la parte dura del gambo e sbollentateli per qualche minuto in acqua salata. Raffreddateli rapidamente in acqua e ghiaccio e affettateli non troppo sottili.

In una terrina sbattete le uova unendo il latte, lo zafferano, il parmigiano grattugiato, sale, pepe e aggiungetevi poi gli asparagi, a eccezione delle punte che terrete da parte per decorare.

In un tegame piccolo scaldate la panna senza farla bollire e incorporatevi il pecorino grattugiato. Togliete dal fuoco e mescolate finché si formerà una crema densa e omogenea.

In una padella antiaderente ben calda e oliata versate il composto di uova e asparagi per la frittata, abbassate la fiamma e lasciate cuocere 3 minuti per lato, girandola con l’aiuto di un coperchio o di un piatto piano. Servitela ben calda, accompagnandola con le punte degli asparagi, la crema al pecorino e qualche foglia di misticanza.

L’articolo Frittatona di asparagi all’italiana: il piatto di stagione. Come farla venire morbidissima: si scioglie in bocca proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.