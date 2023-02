Le frittelle di bianchetti sono un antipasto sfizioso da preparare. I bianchetti non sono altro che pesciolini appena nati di sardine, alici. Ovviamente la loro pesca e regolamentate da regole ben precise. A Napoli questi pescetti vengono chiamati cecenielli, e vengono impiegati anche per preparare primi piatti e/o per condimento della pizza, ma le frittelle […]

Frittelle di bianchetti, l’aperitivo super croccante. Il trucco per una pastella croccante e asciutta scritto su Più Ricette da Michele.

Mata