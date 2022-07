frittelle-di-fiori-di-zucca,-semplici-e-golose-con-la-ricetta-facile-di-benedetta:-“il-trucco-per-una-pastella-sempre-super-croccante”

Un piatto sfizioso e croccante: frittelle di fiori di zucca e salvia, dall’unione di due ingredienti perfetti da friggere in pastella;

un contorno gustoso per accompagnare menù di mare che di terra, da servire come antipasto o come stuzzichini per aperitivi.

I fiori di zucca fritti in pastella sono un piatto tipico della tradizione pugliese contadina, una ricetta economica, che si prepara in pochi minuti;

la nostra ricetta è molto semplice, si prepara in pochi minuti con ingredienti semplici presenti in tutte le cucine, che consentono di esaltare il sapore delicato dei fiori di zucca e l’aroma della salvia.

I fiori di zucca hanno buone proprietà nutrizionali, ed un bassissimo apporto calorico in quanto composti quasi interamente da acqua: sono molto delicati e facilmente deperibili, per cui è opportuno utilizzare solo i fiori più freschi, integri e sani.

Per rendere la ricetta delle frittelle di fiori di zucca più leggera si possono eliminare le uova;

per variare si possono inoltre aggiungere verdure a pezzetti: peperoni, melanzane, cipolle, zucchine, un modo per rendere invitanti le verdure anche ai bambini e chi non le ama.

Da provare!

Frittelle di fiori di zucca e salvia

Ingredienti per 2 porzioni

2 uova

220 g di farina

50 g di olio extravergine d’oliva (3 cucchiai)

100 g di acqua

5 g di sale fino (un cucchiaino)

8 fiori di zucca o di zucchine

7 g di lievito istantaneo in polvere per torte salate (mezza bustina)

8 foglie di salvia

Procedimento

Pulite i fiori di zucca togliendo il picciolo interno ed il gambo, e scegliete foglie di salvia sane.

In una ciotola sbattete le uova insieme al sale ed il lievito, aggiungete l’acqua e l’olio, unite la farina e continuate a mescolare fino a ottenere un composto liscio e senza grumi.

Spezzettate i fiori di zucca e la salvia, ed incorporateli al composto.

Scaldate l’olio per friggere in una padella alta, e versate un cucchiaio di composto alla volta per formare le frittelle;

friggetene poche alla volta, rigirandole finché saranno belle dorate da tutti i lati; scolatele su carta assorbente e le Frittelle di fiori di zucca e salvia sono pronte per essere gustate!

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Frittelle di fiori di zucca, semplici e golose con la ricetta facile di Benedetta: “Il trucco per una pastella sempre super croccante” scritto su Più Ricette da Catia.