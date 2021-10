frittelle-di-zucca-furbissime-da-fare-al-forno,-pronte-in-5-minuti.-ecco-il-trucco-per-farle-super-croccanti-senza-friggere-e-sporcare

La zucca è un alimento nutriente e ricco di vitamine e molte mamme cercano un modo per farla mangiare anche ai più piccoli. Ed ecco per voi una ricetta super facile e veloce per utilizzare questo alimento facendo contenti tutti, ovvero le frittelle di zucca. Una ricetta davvero perfetta da preparate in soli 5 minuti, morbidissime e super saporite e soprattutto anche dietetiche se cotte al forno, ideali per far mangiare questa pietanza davvero salutare anche ai più piccoli. Basterà realizzare l’impasto con la zucca grattugiata e senza uova.

FRITTELLE DI ZUCCA in 5 minuti anche al FORNO

Le frittelle di zucca salate sono super facili e velocissime da preparare, per prima cosa pulite per bene la zucca eliminando la buccia ed i semi e grattugiatela con una grattugia a fori larghi, quella che usate per grattugiare il formaggio a scaglie. Tamponate la zucca per renderla ben asciutta e mischiatela con la farina 00, parmigiano grattugiato, sale, pepe nero e rosmarino tritato. Fate amalgamare per bene tutti gli ingredienti, otterrete un impasto morbido ed omogeneo. Versate l’olio di semi in padella e fatelo scaldare. Prelevate un po’ di composto con le mani, formate delle polpettine e schiacciatele, devono avere un spessore di circa un 2 cm.

Tempo di preparazione 5 Minuti;

Tempo di cottura 10 Minuti;

Porzioni 12 frittelle

Metodo di cottura: Frittura o al forno

Frittelle di zucca, Ingredienti

Zucca 500 g

Farina 00 100 g

Parmigiano grattugiato 50 g

Rosmarino 1 rametto

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Olio di semi q.b.

Preparazione

Friggete le frittelle di zucca salate nell’olio ben caldo fino a doratura, ci vorranno un paio di minuti per lato, tenete la fiamma bassa per evitare che cuociano troppo fuori e poco dentro. A questo punto Le frittelle di zucca sono pronte, scolatele su della carta assorbente e servitele, sono croccanti fuori e morbide dentro, buonissime anche fredde.

Se preferite, potete anche cuocere le frittelle di zucca al forno, basterà realizzare le frittelle, disporle su di una teglia foderata con carta forno, condirle con un filo di olio extra vergine di oliva ed infornarle in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Per rendere le frittelle di zucca ancora più golose, potete aggiungere all’impasto un po’ di speck, pancetta o altri salumi a scelta.

Trovate utili questi suggerimenti e consigli? Se riuscite a realizzarla condividete con noi le vostre splendide creazioni e pubblicate le vostro foto nel gruppo Facebook: Le ricette consigli e trucchi degli chef, Grazie!

L’articolo Frittelle di zucca furbissime da fare al forno, pronte in 5 minuti. Ecco il trucco per farle super croccanti senza friggere e sporcare proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.