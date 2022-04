frittelline-furbe-patate-e-pancetta.-come-farle-buonissime:-basta-una-bottiglia-di-plastica

Frittelle furbissime di patate e pancetta con il trucco della bottiglia. Come farle super buone con una bottiglia di plastica. Frittelle patate e guanciale in bottiglia. Con questa ricetta vi sveliamo un trucchetto per fare le frittelle in maniera velocissima e molto più semplice rispetto all’utilizzo del classico metodo col cucchiaio, vi basterà utilizzare una bottiglia! Ecco la ricetta di Alta Cucina!

FRITTELLE PATATE E PANCETTA, INGREDIENTI ( 6 porzioni)

150 g guanciale

400 g patate

3 uova

200 ml latte

40 ml olio evo

q.b. sale

q.b. pepe

60 g parmigiano

150 g farina 00

2 cucchiaini lievito per torte salate

q.b. olio di semi per friggere

Frittelle, preparazione

Rosolare il guanciale tagliato a tocchetti in una padella antiaderente, scolarlo dal grasso e tenere da parte. Separare i tuorli dagli albumi. In una terrina sbattere i tuorli con il latte, l’olio evo, il sale, il pepe e il parmigiano.

Aggiungere la farina con il lievito setacciati. Unire anche le patate crude grattugiate, il guanciale, e mescolare. Unire infine gli albumi montati a neve, quindi amalgamare delicatamente per non smontare il composto.

Con l'aiuto di un imbuto trasferire il composto in una bottiglia di plastica. Friggere il composto in abbondante olio di semi caldo, facendolo scendere dal collo della bottiglia e tagliandoli a tocchetti con l'aiuto di un coltello, quindi scolare su carta assorbente. Servire calde.

Frittelle di Alta Cucina

