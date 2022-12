Oggi vedremo la ricetta di un antipasto fritto molto veloce da preparare. A base di gamberetti e verdure, delizierà tutti i commensali. Perché in una tavola che si rispetti non deve mai mancare della frittura. Le feste si avvicinano e tutti si preparano a mettere per un po’ di tempo la dieta da parte. Per […]

Frittura furbissima di Benedetta, di gamberi e calamari: il trucco per farla in soli 5 minuti per la cena di Natale scritto su Più Ricette da Maria.

pappa2200