friuli-venezia-giulia.-mercato-mutui-iii-trim-2021

– 20.04.2022 –

Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel terzo trimestre 2021. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Dicembre 2021.

ITALIA

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 14.365,8 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +22,1%, per un controvalore di 2.598,3 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del secondo trimestre 2021 (quando la variazione è stata pari a +39,9%) sia del primo trimestre 2021 (+29,3%).

I primi nove mesi del 2021 si sono chiusi con 45.696,5 milioni di euro erogati, con una variazione pari a +30,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Le famiglie friulane e giuliane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 321,7 milioni di euro, che collocano la regione all’11° posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 2,24%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +6,4%, per un controvalore di +19,3 milioni di euro.

Se si osserva l’andamento delle erogazioni nei primi nove mesi dell’anno, e si analizzano quindi i volumi da Gennaio a Settembre 2021, la regione mostra una variazione positiva pari a +29,2%, per un controvalore di +231,4 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi nove mesi 1.025,2 mln di euro, volumi che rappresentano il 2,24% del totale nazionale.

PROVINCE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nel terzo trimestre 2021 le province del Friuli-Venezia Giulia hanno evidenziato il seguente andamento.

La provincia di Gorizia ha erogato volumi per 37,3 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -2,4%. Nei primi nove mesi del 2021, invece, sono stati erogati 114,7 mln di euro, pari a +15,9%.

A Pordenone provincia sono stati erogati volumi per 87,9 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a +7,9%. Da Gennaio a Settembre sono stati erogati 291,0 mln di euro (+35,1%).

La provincia di Trieste ha erogato volumi per 73,2 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a +20,3%. I primi nove mesi dall’anno hanno evidenziato volumi per 219,2 mln di euro, corrispondenti a +34,1%.

In provincia di Udine i volumi erogati sono stati 123,3 mln di euro, con una variazione pari a +1,2%. Quelli nei tre trimestri considerati sono stati 400,3 mln di euro, (+26,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

CONCLUSIONI

Possiamo stimare una chiusura d’anno 2021 con una crescita interessante nonostante la situazione di tensione economica globale.

Il 2021 dovrebbe chiudersi con oltre 60 mld di euro di mutui erogati, registrando, pertanto, una crescita migliorativa rispetto al 2020 di circa 10 mld di euro. Si tratta di un dato molto positivo, soprattutto se messo in relazione alla difficile situazione vissuta a livello mondiale nel corso degli ultimi due anni.

L’andamento dei tassi medi relativi ai mutui casa ha registrato nella seconda parte del 2021 e ad inizio 2022 un lieve aumento; tuttavia, non si prevedono particolari cambiamenti nel 2022: i tassi rimarranno contenuti ed i mutui convenienti.

Fonte: Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa

Scarica PDF

L’articolo FRIULI VENEZIA GIULIA. MERCATO MUTUI III TRIM 2021 proviene da News Tecnocasa.