Frota do transporte intermunicipal de Sergipe será ampliada durante o Carnaval

A frota do transporte intermunicipal de Sergipe será ampliada durante o período carnavalesco, que vai da sexta-feira, 17 de fevereiro, à Quarta-feira de Cinzas, no dia 22. De acordo com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), a venda das passagens será antecipada.

O número de veículos com destino aos 75 municípios passará de 620 para 680.

As passagens poderão ser adquiridas três dias antes nos terminais Luiz Garcia (Rodoviária Velha), e no Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite.

“Normalmente, disponibilizamos a venda antecipada na véspera da frota reserva entrar em circulação. Porém, optamos por colocar três dias antes, a fim de que sejam evitadas as filas e os usuários tenham mais comodidade nos dias de embarque”, informou o diretor de Transportes e Trânsito, Everton Menezes.

Segundo ele, os carros extras serão destinados para onde a demanda for maior. “Durante os demais feriados, os destinos mais procurados são as cidades de Itabaiana, Lagarto, Estância, Propriá, Neópolis, Itaporanga d’Ajuda, Canindé do São Francisco, Pirambu e os povoados Abaís e Caueira, em Estância e Itaporanga, respectivamente, que são as principais escolhas dos foliões. No entanto, a frota reserva será liberada a partir da necessidade que será percebida pela fiscalização do Estado que estará de prontidão nos terminais”, disse.

Outras informações sobre horários de vendas, destinos e valores podem ser obtidas através dos telefones (79) 3259-3028 ou 3211-2179.

