Frota emergencial: veja funcionamento de linhas de ônibus em Natal e região metropolitana nesta sexta-feira (24)

Capital terá circulação de veículos de 51 linhas até às 19h. Na região metropolitana, serviço vai até às 20h. Ônibus em ponto de parada do transporte público em Natal

Sandro Menezes/Governo do RN

Linhas de ônibus do transporte público de Natal e de cidades da região metropolitana da capital potiguar ainda operam com frota reduzida nesta sexta-feira (24), por causa da onda de ataques criminosos contra prédios públicos, comércios e veículos iniciada no dia 14 de março.

Porém, segundo os órgãos responsáveis pelo serviço, há um aumento gradativo do número de ônibus em operação.

Em Natal, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, 51 linhas de transporte operam nesta sexta, com uma frota de 237 veículos. A operação vai durar até 19h.

Circularão em caráter emergencial as linhas 02, 05, 07, 08, 15, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 33A, 35, 37, 38, 39, 40, 41A, 43, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 599, 60, 63, 64, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 83 e 84.

Também irão operar as linhas do sistema opcional 301, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 403, 503 e 600 totalizando uma frota de 46 veículos. Ainda nesta sexta-feira, será definida a operação do final de semana, segundo a pasta.

Ainda segundo a STTU, a Guarda Municipal de Natal garantiu o apoio à Polícia Militar no reforço às ações de segurança às linhas de transporte nos terminais e garagens das empresas que atuam no sistema.

Região metropolitana

Na Região Metropolitana, circulação de ônibus continua com 80% da frota e a reativação da linha Pirangi Praia/Parnamirim, segundo o governo do estado. O funcionando das linhas vai até 20h.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

pappa2200