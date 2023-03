Sono stati quantificati per la prima volta in modo ufficiale gli ammanchi in FTX per quanto concerne i fondi dei clienti. Secondo quanto riferisce la nuova gestione, arrivata per prendersi cura degli atti finali dell’ex-exchange, mancherebbero all’appello ben 8,9 miliardi di dollari. Una somma che è vicina a quanto in …

L’articolo FTX: mancano 9 miliardi | Paura per chi ha prelevato… proviene da Criptovaluta.it®.

Vittorio Rienzo